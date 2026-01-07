Investito sulle strisce pedonali e ucciso a 25 anni, Simone muore nella sera dell’Epifania a Foggia

Il pedone stava attraversando all’altezza delle strisce pedonali in via Scillitani quando è sopraggiunta una vettura che lo ha colpito in pieno sbalzandolo sull’asfalto. Per il 25enne inutili i soccorsi del 118.

Tragedia nella serata dell’Epifania a Foggia dove un ragazzo di 25 anni è stato investito e ucciso in strada mentre attraversava sulle strisce pedonali in via Scillitani. La vittima è Simone Raucea, sbalzato violentemente sull’asfalto dove è rimasto esanime. L’impatto fatale poco dopo le 20 di ieri, martedì 6 gennaio, mentre la cittadina pugliese era colpita da maltempo con pioggia incessante.

Secondo una prima ricostruzione, il pedone stava attraversando all’altezza delle strisce pedonali nei pressi dell’uscita laterale della villa comunale quando è sopraggiunta una vettura che lo ha colpito in pieno con la parte anteriore sinistra. Un impatto violentissimo come dimostrano anche i danni al parabrezza dell'auto, una utilitaria.

Per il 25enne Simone Raucea purtroppo non c’è stato nulla da fare. Il ragazzo è stato sbalzato per alcuni metri cadendo violentemente sull’asfalto. Per lui inutili i successivi soccorsi da parte del personale del 118, allertato dallo stesso automobilista che si è fermato immediatamente per prestare assistenza all’uomo investito. I soccorritori hanno provato a rianimare il giovane ma ogni sforzo è stato vano e si sono dovuti arrendere dichiarandocene il decesso poco dopo.

Sul luogo della tragedia sono intervenuti poi anche gli agenti della polizia locale che hanno avviato i rilievi del caso per ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto e accertare le relative responsabilità. L’automobilista è stato sottoposto anche ai controlli alcoltest che sono risultati negativi.

La tragedia ha rilanciato le proteste dei residenti della zona che segnalano come la strada sia buia e poco illuminata di sera e con la pioggia diventa molto pericoloso per i pedoni attraversare anche sulle strisce pedonali. In zona già in passato infatti vi erano stati investimenti gravi e si era sfiorata la tragedia.