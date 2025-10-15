Investito nel parcheggio del supermercato, 14enne incastrato con una gamba sotto la vettura: è grave

Il grave incidente a Terre del Reno, in provincia di Ferrara. Il quattordicenne è rimasto intrappolato con la gamba sotto l’auto fino all’arrivo dei soccorsi e ora rischia di perdere l’arto. Per liberare l’adolescente è stato necessario l’intervento dei vigili del fuoco.

Un ragazzo di 14 anni è ricoverato in gravi condizioni all'ospedale Maggiore di Bologna dopo essere stato investito da un’auto nel parcheggio di un supermercato dove stava facendo la spesa con la madre. Il grave incidente si è consumato nel primo pomeriggio di ieri, intorno alle 16 di martedì 14 ottobre, nel comune di Terre del Reno, in provincia di Ferrara, dove l’adolescente stava facendo la spesa in un negozio in località Sant'Agostino.

Secondo quanto ricostruito finora, il ragazzino era piedi dopo essere sceso dalla vettura della madre nel parcheggio del supermercato quando un’auto lo ha investito in pieno schiacciandolo con la gamba sotto il mezzo. L’allarme ai numeri di emergenza è stato immediato ma il quattordicenne è rimasto intrappolato in quella posizione fino all’arrivo dei soccorsi, con accanto la madre.

Per liberare l’adolescente è stato necessario l’intervento dei vigili del fuoco, accorsi sul posto insieme ai sanitari del 118. Come ricostruiscono i giornali locali, una squadra di pompieri ha dovuto alzare la vettura con appositi cuscinetti prima di estrarre il minore da sotto l’auto. Il 14enne quindi è stato stabilizzato prima del trasporto in pronto soccorso. Vista la gravità delle ferite, la centrale operativa ha fatto intervenire anche l’elicottero di emergenza che è atterrato in zona provvedendo al trasporto direttamente all’ospedale di Bologna.

Il minore è stato sottoposto a un immediato e delicato intervento chirurgico ma rischia ancora di perdere la gamba e i medici si sono riservati la prognosi, anche se fortunatamente lo hanno dichiarato fuori pericolo di vita. Al vaglio della polizia locale l’esatta dinamica dei fatti e la posizione dell’automobilista, una donna di 67 anni. Da capire a che velocità si stesse muovendo e stesse rispettando il senso di marcia all'interno del parcheggio del supermercato.