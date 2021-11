Investito e trascinato per 3 chilometri, al volante una 72enne: “Non me ne sono accorta” Dopo l’impatto la donna si è allontanata dal luogo del sinistro presentandosi poi più tardi dai carabinieri quando ha appreso quello che era accaduto: indagata a piede libero.

A cura di Antonio Palma

"Non mi sono accorta dell'incidente" così una anziana automobilista di 72 anni si è giustificata davanti ai carabinieri dopo aver investito, trascinato per 3 chilometri e lasciato senza vita sull'asfaltato un 73enne sacrestano trentino, Aldo Valentini, ritrovato senza vita sabato sera a Iavré, nella Provincia autonoma di Trento. Dopo l'impatto la donna si è allontanata dal luogo del sinistro presentandosi poi più tardi dai carabinieri quando ha appreso quello che era accaduto e che si stava cercando un'auto come la sua. La tragedia tra il tardo pomeriggio e la prima serata di sabato, lungo la statale 239 di Campiglio, all'altezza di alcuni attraversamenti pedonali nel comune di Porte di Rendena.

La pensionata, che si è presentata diverse ore dopo in caserma, ha spiegato ai militari dell'Arma di non essersi resa conto dell'accaduto. La donna ha raccontato di aver capito che c'era stato un incidente ma non credeva che la sua vettura fosse coinvolta né che a terra ci fosse un uomo. In effetti la dinamica dello schianto che ha portato alla morte del settantatreenne è stata molto sfortunata. L'uomo è stato urtato da una prima vettura e sbalzato sull'asfalto dall'altro lato della strada ma proprio in quel momento è sopraggiunta la vettura della signora che lo ha agganciato e trascinato tre chilometri. Entrambi gli automobilisti risultano ora indagati per omicidio stradale mentre alla donna viene constatato anche l'omissione di soccorso.

Per nessuno dei due però sono stati disposti provvedimenti restrittivi ed entrambi sono a piede libero. Intanto il sostituto procuratore Marco Gallina, della Procura di Trento, ha disposto gli accertamenti per stabilire le responsabilità di entrambi i conducenti e per capire se Valentini sia deceduto a causa del primo o del secondo investimento. Le due auto sono state sequestrate per i rilievi del caso.