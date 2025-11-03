Investe la nonna mentre fa retromarcia in un parcheggio: la donna muore schiacciata tra due auto

Immagine di repertorio.

Tragedia nella mattinata di oggi a Chivasso, nel Torinese. Verso le 8 una ragazza di 24 anni era alla guida della sua auto quando ha travolto la nonna durante le manovre di parcheggio. La giovane purtroppo non si è accorta che l'anziana era lungo la sua traiettoria. Purtroppo per la donna non c'è stato più nulla da fare: è morta schiacciata tra la Fiat Punto della 24enne e una Bm2. La vittima, 79 anni, si chiamava Graziella Ojes.

Subito è stato lanciato l'allarma ma quando i soccorritori in ambulanza sono arrivati sul posto per la donna non c'è stato più nulla da fare. Più volte avrebbero provato a rianimarla ma purtroppo l'anziana sarebbe morta sul colpo. La 24enne è stata soccorsa perché in stato di choc: ha raccontato di non aver visto la nonna mentre faceva manovra in retromarcia. Si procederà con tutti gli accertamenti del caso.

Una dinamica simile era successa poche settimane fa. Una donna era stata investita dal fratello 80enne mentre faceva manovra in un piccolo paesino dell'entroterra genovese. La vittima, Itala Martini di 87 anni, è morta il 15 ottobre dopo giorni di agonia all’ospedale San Martino di Genova. La mattina dell'incidente fratello e sorella erano andati insieme dal medico di base e proprio all'uscita dell'ambulatorio l'uomo si era messo alla guida per accompagnare la sorella a casa. La donna intanto si era messa dietro l'auto a fare una chiamata. Poi la tragedia: la sorella era stata travolta dall'auto ed era caduta all'indietro sbattendo la testa. Era arrivata in ospedale già con un fortissimo trauma cranico. Infine il decesso qualche giorno dopo.