Investita dal fratello mentre fa manovra in retromarcia: muore dopo giorni di agonia in ospedale a Genova
Era stata investita dal fratello 80enne mentre faceva manovra in un piccolo paesino dell'entroterra genovese. Per questo è morta Itala Martini, 87 anni: la tragedia lo scorso 26 settembre mentre il decesso è avvenuto ieri 15 ottobre dopo giorni di agonia all’ospedale San Martino di Genova.
Stando alla ricostruzione di quanto accaduto, la mattina dell'incidente fratello e sorella erano andati insieme dal medico di base e proprio all'uscita dell'ambulatorio l'uomo si era messo alla guida per accompagnare la sorella a casa. La donna intanto si era messa dietro l'auto a fare una chiamata: si sarebbe trovata in un angolo cieco perché l'80enne avrebbe iniziato a fare manovra in retromarcia investendola e senza accorgersi della sua presenza. Seppure l'urto sia stato lieve la sorella è caduta all'indietro sbattendo la testa.
Subito è stato lanciato l'allarme ai soccorsi che si sono precipitati subito sul posto anche in elicottero. La vittima è stata trasportata al San Martino a Genova con un grave trauma cranico: qui è sempre stata in coma e non si è mai più ripresa. I medici non hanno potuto far altro che accertarne il decesso nella giornata di ieri 15 ottobre.
Il fratello è sconvolto: su di lui sono risultati negativi i test di alcol e droga. Come da prassi intanto la Procura ha disposto l’autopsia e aperto un fascicolo per omicidio stradale. Spetterà ai carabinieri di Rossiglione fare tutti gli accertamenti del caso: i militari hanno acquisito le immagini delle telecamere di sorveglianza che servirà a svelare tutti i dettagli della dinamica.