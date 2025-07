Intera famiglia travolta dalle onde, tre 20enni salvano mamma e figlia: morta la zia trascinata al largo

I tre 20enni Nico De Luca, Lorenzo Pizzone e Simone Candian

Si sono tuffati in mare per mettere in salvo un'intera famiglia che stava per affogare: i 20enni Lorenzo Pizzone, Simone Candian e Nico De Luca hanno portato a riva madre e figlia livornesi, trascinate via dalla corrente al Gombo (San Rossore) nel pomeriggio di mercoledì.

Anche gli anziani zii della donna erano stati travolti dalle onde e trasportati ancora più al largo. L'uomo di 73 anni è stato salvato da un pescatore del luogo, mentre la moglie, Serenella Bernini, 70 anni, è purtroppo deceduta in mare.

I tre ragazzi intervenuti non sono bagnini e lavorano al Circolo dipendenti della spiaggia Buca del Mare, dove si occupano di ombrelloni e lettini oltre che della pulizia dell'arenile.

Leggi anche Colombia, famiglia di tre persone trovata morta in hotel dopo aver segnalato cattivo odore in una stanza

Mercoledì solo uno dei tre 20enni era in servizio, mentre gli altri due erano lì per godersi la giornata di mare. "Abbiamo sentito le grida provenire dalla spiaggia e ci siamo resi conto che in lontananza c'erano delle persone in difficoltà in mare. Ci siamo solo guardati e un attimo dopo eravamo in acqua".

Uno dei tre giovani ha cercato di raggiungere la componente della famiglia più piccola, una ragazzina che era stata trascinata più al largo rispetto alla madre. La donna è invece stata salvata da un altro dipendente del circolo Buca del Mare: il 20enne le ha infatti lanciato una ciambella senza corda e fortunatamente il tentativo ha avuto successo. Nonostante le onde alte, in 20 minuti sono riusciti a portare anche lei in salvo.

Sconvolta, la mamma della ragazzina ha chiesto aiuto per gli zii ancora in mare e trascinati verso il largo. I tre 20enni hanno quindi allertato i soccorsi, ma dalla riva non sono riusciti a raggiungerli. "Erano troppo distanti da noi" hanno spiegato con rammarico, anche se contenti di aver potuto portare in salvo almeno mamma e figlia.

I due coniugi 70enni hanno purtroppo avuto la sorte peggiore: l'uomo è stato tratto in salvo da un pescatore ma ha perso la moglie, che è stata invece trascinata via dalle onde.