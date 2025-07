Integratore per acidità gastrica richiamato per rischio presenza di allergeni non dichiarati

Il richiamo dell’integratore disposto dallo stesso produttore in via precauzionale per il sospetto di possibili tracce di allergene non dichiarato in etichetta: i lotti interessati.

Il Ministero della salute ha annunciato il richiamo dal commercio di una serie di lotti di un Integratore alimentare per acidità gastrica a causa del rischio di presenza di allergeni non dichiarati in etichetta. Oggetto del richiamo è l’integratore per acidità gastrica “Gastrogel” prodotto dalla ditta Solimè s.r.l. nel proprio stabilimento di Cavriago, in provincia di Reggio Emilia.

L’integratore è venduto in confezioni di cartone con all’interno 20 bustine sigillate stickpack da 6 grammi ciascuna. I lotti interessati dal ritiro sono quelli con numeri G305 e data di scadenza fissata a novembre 2025; H192 e scadenza a luglio 2026; H248 e scadenza a settembre 202; J169 e scadenza a giugno 2028.

Come recita l’avviso di richiamo datato 24 luglio 2025, il richiamo dell’integratore è stato disposto in via cautelare dallo stesso produttore per una sospetta presenza di tracce di proteine dell’uovo nel prodotto. “Al fine di garantire la massima tutela per il consumatore la ditta ha avviato in via del tutto cautelativa le procedure di richiamo dal mercato del prodotto per sospetto di possibili tracce di proteine dell’uovo” spiega l’azienda nell’avviso di allerta alimentare.

Gli integratori con lotti e scadenza sopra indicati sono stati già ritirati dal commercio ma per chi avesse già acquistato le confezioni interessate ed è allergico alle proteine dell’uovo, a scopo precauzionale, si consiglia di non assumere il prodotto e di riconsegnarlo al punto vendita. L’integratore è sicuro invece per chi non è allergico.