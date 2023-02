Instagram e Twitter down durante Sanremo 2023: cosa sta succedendo Instagram e Twitter down durante Sanremo 2023. Tanti gli utenti che hanno iniziato a segnalare malfunzionamenti sui due social.

A cura di Chiara Ammendola

Instagram down durante il Festival di Sanremo. Il social ha iniziato a mostrare malfunzionamenti proprio poco dopo l'inizio della seconda serata della kermesse musicale italiana. Problemi anche per Twitter, dove è impossibile per molti postare nuovi aggiornamenti o tweet.

Per la seconda serata di Sanremo 2023, per quanto riguarda Instagram sono diverse le segnalazioni di chi non è riuscito ad accedere o visualizzare le storie. Mentre c'è chi lamenta la mancata visualizzazione di like o reaction alle storie. Il problema però non sarebbe generalizzato.

Sono tanti gli utenti che nella tarda serata di oggi hanno iniziato a segnalare malfunzionamenti. In particolare lamentano la presenza di un banner con la dicitura: "Hai superato il limite giornaliero di tweet". Dunque uno dei problemi principali per chi utilizza il social acquistato da Elon Musk è l'impossibilità a twittare a causa dei troppi tweet. Non è chiaro se si tratti di un bug o di un effettivo limite imposto a più utenti.

I social come Instagram e Twitter sono uno degli strumenti maggiormente utilizzati per commentare Sanremo 2023. Durante la prima serata del Festival sono state oltre 18 milioni le interazioni in rete, fra reazioni, commenti, condivisioni, che si sono registrate sui diversi social.