Instabilità e intensità emotiva per la Luna piena in Cancro lunedì 17 gennaio 2022: significato e influenza La Luna piena in Cancro della notte tra il 17 e il 18 gennaio 2022 sarà molto potente: la pronfondità del sentire sarà fortissima e a momenti di tensione e nervosismo unirà un bisogno incontenibile di guardare in profondità, nelle nostre emozioni e nelle nostre paure.

La Luna piena nel segno del Cancro, anche detta Luna del Lupo, si verificherà nel nostro cielo nella notte tra lunedì 17 e martedì 18 gennaio poco dopo la mezzanotte. Sarà una Luna piena particolarmente intensa perché appunto la Luna nel segno del Cancro è esaltata, si dice proprio così in termine tecnico, ovvero molto potente. La tensione sarà forte creando anche irritabilità e nervosismi ma sentiremo altrettanto intensamente il bisogno di ritagliarci spazi di intimità per meditare, per ascoltarci, per sentirci protetti. In questo periodo la notte è ancora molto lunga e fredda quindi perfetta per accogliere una Luna di meditazione e ascolto e il Cancro è un segno portato per l'introversione estrema.

Cosa significa la Luna piena in Cancro di lunedì 17 gennaio

Ogni mese la Luna piena è quel momento in cui la Luna viene completamente illuminata dalla forza del Sole che le sta precisamente di fronte e quindi, all'interno della ruota dello Zodiaco, i due luminari si trovano alla massima distanza possibile. Questa fase lunare è un momento di grande libertà degli istinti, un momento in cui la nostra parte più nascosta, intima ed emotiva si riversa all'esterno in una modalità non sempre ragionata e lineare. Il plenilunio nel segno del Cancro stimola le emozioni più profonde di tutti i segni d'acqua: Cancro stesso, Pesci e Scorpione principalmente della terza decade in quanto la Luna sarà piena appunto a 27 gradi (su 30). Anche per il Capricorno, sempre soprattutto la terza decade, sarà una giornata molto intensa di introspezione.

Gli effetti della luna piena in Cancro su tutti i segni zodiacali

Questa specifica Luna piena in Cancro del 18 gennaio 2022 poco dopo la mezzanotte sarà molto forte anche a causa della disposizione degli altri pianeti nel cielo. In opposizione alla Luna a sfidarla infatti non ci sarà solamente il Sole, come è ovvio, ma anche Plutone sempre in Capricorno. Plutone è il pianeta di tutto ciò che è nascosto, oscuro, energico, ci ciò che prende forma nelle viscere dell'io, è il desiderio e la passione più profonda ma è anche il dolore e il tormento più intimo. Per questo Sole e Plutone insieme metteranno a questa Luna un grande bisogno di solitudine e intimità per guardare negli occhi le nostre paure e i nostri bisogni più intensi.

Ariete

Vivrà molto intensamente la Luna piena in Cancro e dovrà essere capace di fermarsi, lasciando da parte la forza e le energie fattive, per concentrarsi sul proprio io più intimo. Lo stress e la tensione saranno forti.

Toro

Saprà cogliere l'occasione di questa Luna piena in Cancro per ascoltare la propria parte più profonda e intima che, troppo spesso, rischia di lasciare in disparte. E' un'ottima occasione anche per raccogliere a sé chi si ama.

Gemelli

Questa Luna piena in Cancro non li coinvolgerà particolarmente, resta però un momento di tensione che si aggiunge a Marte in opposizione e che quindi può amplificare una sensazione di poco controllo e confusione sugli eventi quotidiani che mal si incastrano creando un effetto domino.

Cancro

Ovviamente qui la Luna piena sarà potentissima, parliamo di un momento in cui si ha la sensazione di affondare nelle emozioni con pochissima capacità di comprenderle. Tuttavia è un momento così intenso e profondo che un segno d'acqua come il Cancro saprà ben sfruttare soprattutto per far venire a galla ciò che è urgente davvero.

Leone

La Luna piena in Cancro non lo coinvolge particolarmente, tuttavia la tensione nel cielo amplifica il senso di confusione che sente a causa di Mercurio opposto. Sconsigliato prendere qualsiasi genere di decisione irreversibile.

Vergine

L'introspezione alla quale porta questo momento è molto utile per la Vergine che è pronta a cogliere l'opportunità di scendere ancora più giù verso il subconscio e i suoi bisogni primari.

Bilancia

Il plenilunio in Cancro aumenta l'irritabilità già forte della Bilancia in questi giorni: sembra che le basi del suo io, dei suoi valori, vacillino. Per fortuna Mercurio a favore è un ottimo bastone per l'intelletto spaesato. Sono i bisogni a dover essere indagati, non la ragione.

Scorpione

Questa Luna piena in Cancro è un'ottima occasione per lasciar andare quello che fa soffrire ma che è doloroso. Durante la Luna piena è sempre possibile "salutare" qualcuno o qualcosa magari scrivendo il suo nome su di un biglietto che bruciamo con una candela.

Sagittario

La Luna piena in Cancro potrà ben poco contro la sua potenza energetica di questi giorni quindi direi che al massimo sentirà qualche scossone di tensione e fastidio, ma nulla di più.

Capricorno

La Luna piena in Cancro sembra un affronto alla forza granitica del Capricorno, soprattutto questa volta con anche Plutone congiunto al Sole. E' davvero un momento per cambiare la corazza. Ottime tutte le attività di revisione profonda di sé.

Acquario

La Luna piena in Cancro coinvolge poco l'Acquario che in questo periodo affronta la vita con grande lucidità mentale grazie a Mercurio e anche Saturno nel segno.

Pesci

I Pesci saranno molto sollecitati dal plenilunio in Cancro soprattutto se hanno pianeti nella terza decade. Sarà una Luna piena di grande apertura verso il subconscio ma anche di grande condivisione. I Pesci con Nettuno e Giove nel segno sono in un momento di amore cosmico che non teme alcun confronto.

Cosa fare durante la luna piena in Cancro di lunedì 17 gennaio