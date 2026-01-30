Insegue e uccide i ladri in fuga dal suo negozio: gioielliere dovrà pagare 780 mila euro di danni

Mario Roggero, il gioielliere di Grinzane Cavour, in provincia di Cuneo, che nell'aprile del 2021 inseguì e uccise due rapinatori che erano entrati nel suo negozio dovrà pagare 780 mila euro di danni. L'uomo, 71enne, è stato riconosciuto colpevole di omicidio volontario e condannato in Appello a 14 anni e 9 mesi di reclusione, pena alla quale si aggiunge la provvisionale esecutiva a titolo di risarcimento.

La cifra però potrebbe cambiare in sede civile. In totale, le 15 parti civili hanno richiesto una cifra complessiva di circa 3 milioni 300 mila euro. Dei 780 mila euro stimati il gioielliere ha già versato la cifra di 300 mila euro, alla quale dovranno essere quindi aggiunti i 480 mila euro mancanti. Due degli immobili a lui intestati erano già stati sequestrati in via provvisoria e poi pignorati. Ora però si attende il terzo e ultimo grado di giudizio in Cassazione.

Il video della rapina e l'inseguimento del gioielliere

I suoi legali hanno provato a fare valere la legittima difesa, ma a incastrare l'imputato sono state le immagini delle telecamere di video sorveglianza presenti sia all'interno che all'esterno del negozio. I video mostrano tre rapinatori mentre cercano di allontanarsi dal negozio per salire nell'auto parcheggiata poco distante mentre Roggero li insegue armato di pistola. Dopo averli raggiunti, il gioielliere fa fuoco uccidendone due: Giuseppe Mazzarino e Andrea Spinelli. Dinamica definita dal sostituto procuratore generale Davide Greco una "illegittima vendetta".

A seguito della sentenza di primo grado nel dicembre 2023, Roggero era stato condannato a 17 anni, a fronte della richiesta del pm di 14 anni. L'uomo venne ritenuto colpevole di duplice omicidio volontario, tentato omicidio e porto abusivo d’arma, perché l'arma usata per uccidere i due ladri non poteva essere portata fuori dal negozio.

I rapinatori avevano una pistola giocattolo

Le vittime erano il 44enne cuneese Andrea Spinelli e il 58enne di Torino Giuseppe Mazzarino. Insieme a un altro complice intorno alle 19 del 28 aprile 2021 sono entrati nella gioielleria di Roggero armati di coltello e di una pistola che poi si è rivelata essere finta. Durante la rapina gli uomini hanno immobilizzato la figlia del titolare con le fascette mentre nel negozio c'era anche la moglie dell'uomo.

Il conflitto a fuoco è iniziato quando il 71enne ha inseguito i rapinatori fuori dal negozio e ha sparato nella direzione di due di loro, mentre gli altri fuggivano a piedi.