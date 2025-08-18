Attualità
video suggerito
video suggerito

Indagati i carabinieri che hanno usato il taser sull’uomo che poi è morto: “L’hanno avvertito 3 volte”

I due carabinieri, che sabato sera a Olbia hanno bloccato il 57enne morto dopo essere stato colpito dai militari con il taser, sono indagati per omicidio colposo. Il loro avvocato: “Hanno svolto il loro lavoro in maniera proporzionata a tutela dell’incolumità della loro persona e dei cittadini”.
Accedi alla selezione delle news più rilevanti del giorno. Abbonati ora
A cura di Giorgia Venturini
0 CONDIVISIONI
Immagine

Sono indagati due carabinieri per il 57enne morto dopo essere stato colpito dai militari con il taser. L'accusa ora nei confronti dei due carabinieri è di omicidio colposo. Sono infatti in corso tutti gli accertamenti, coordinati dalla Procura di Tempio Pausania, dei fatti avvenuti sabato notte a Olbia quando l'uomo è deceduto per arresto cardiaco in ambulanza dopo essere stato colpito con un taser. Nel registro degli indagati sono finiti il capo pattuglia e il militare che ha materialmente utilizzato l'arma a impulsi elettrici. Intanto si procederà con l'autopsia sul corpo della vittima. Ma cosa è successo quella sera?

Il 57enne Gianpaolo Demartis, originario di Bultei e residente tra Sassari e Olbia, era stato segnalato da alcuni passanti. Hanno spiegato che era stato visto aggirarsi per le vie in stato di forte agitazione facendo scattare la paura tra gli altri cittadini. Il primo a intervenire è stato un carabiniere che è stato colpito e ferito dal 57enne. Da qui l'intervento degli altri militari che per bloccare l'uomo hanno usato il taser. Una volta in ambulanza l'uomo è andato in arresto cardiaco.

Ora si procederà con gli accertamenti del caso: resta infatti da chiarire soprattutto se il taser abbia avuto un ruolo determinante nel decesso. Si sa al momento che l'uomo, come sostenuto dalla sua famiglia, era cardiopatico. Da capire quindi eventuali responsabilità dei carabinieri.

Leggi anche
Colpito con il taser dai Carabinieri, muore 41enne a Genova: secondo decesso in 24 ore, indagati due militari

Ad assistere i due militari è l'avvocata del foro di Milano Maria Paola Marro, specializzata in diritto militare. Il legale precisa: "I miei assistiti sono profondamente dispiaciuti per quanto accaduto, ma hanno operato nel totale rispetto delle procedure e hanno svolto il loro lavoro in maniera proporzionata a tutela dell'incolumità della loro persona e dei cittadini".

Aggiungendo che: "L'uso del taser è stato fatto per evitare quello della pistola, in una situazione di escalation di violenza in cui il soggetto non rispondeva a nessun tipo di alt ed era incontenibile. Il capo scorta, ora indagato come atto dovuto, è stato aggredito e ferito al volto. Entrambi i militari hanno diversi anni di servizio alle spalle e sono esperti qualificati anche nell'uso del taser". Infine: "In totale serenità attendiamo l'esito dell'esame autoptico che si svolgerà giovedì prossimo e che accerterà le cause della morte. Siamo sereni e fiduciosi del lavoro della Procura".

Invece il Sic, il sindacato indipendente dei carabinieri, ha tenuto a sottolineare che il militare che ha utilizzato materialmente la pistola elettrica avrebbe avvertito Demartis per tre volte prima di agire. Avrebbe detto: "Calmati, stiamo per usare il taser". Il 57enne però non si sarebbe calmato.

Il segretario generale del Sic, Luigi Pettineo: "I due colleghi indagati hanno riposto fiducia nel nostro sindacato. Noi diamo garanzia di un avvocato proprio perché i fatti contestati si sono svolti durante il servizio. C'è la possibilità, che è quasi una certezza in questo caso, che venga attivata la tutela legale prevista dal recente pacchetto sicurezza varato dal governo Meloni. A noi risulta che i due uomini dell'Arma si sono attenuti alle procedure tecniche operative per quanto riguarda l'uso del taser".

Attualità
0 CONDIVISIONI
Immagine
Live
Pippo Baudo, camera ardente al Teatro delle Vittorie: l'arrivo di Fiorello e Conti
"Ho accompagnato Pippo Baudo nel suo ultimo viaggio, non riusciva a parlare": il ricordo del soccorritore del 118
Chi è Dina Minna, l'angelo custode di Pippo Baudo: "Per me è davvero indispensabile"
Baudo era semplicemente Pippo, bastava il nome
Andrea Parrella
Il ricordo di Katia Ricciarelli: "Ci siamo sposati per amore, non si dimenticano 18 anni insieme"
Pippo Baudo ha avuto due figli: chi sono e che lavoro fanno Alessandro e Tiziana
La famiglia Bongiorno: "Pippo Baudo portò sulle spalle il feretro di Mike, tra loro rivalità fraterna"
Come cambia la programmazione per rendere omaggio al re della televisione italiana
Mara Venier scoppia a piangere in diretta: “Mi ha insegnato quello che so”
Addio Pippo Baudo: l’uomo che ha inventato la TV senza volerla cambiare Maria Cafagna
Lo storico volto della televisione aveva 89 anni
Da Pausini a Conti, il mondo dello spettacolo piange Pippo Baudo: “Un pezzo di vita delle famiglie italiane”
autopromo immagine
Più che un giornale
Il media che racconta il tempo in cui viviamo con occhi moderni
Notifiche
Effettua il Login
Attualità
api url views