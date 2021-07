Torna l'incubo piromane in strada a Torino dove in poche ore oltre una ventina di auto parcheggiate sono state incendiate da qualche sconosciuto che ha appiccato roghi a caso in più punti della città nelle prime ore di oggi, martedì 6 luglio. I primi roghi sono stati segnalati all'alba nel Centro del capoluogo piemontese, qui le fiamme hanno avvolto anche qualche motorino e persino il déhors di un ristorante e la parte esterna di una tabaccheria. Nel corso del giorno altri casi sono stati segnalati invece in piazzale Caio Mario, dove sono stati dati alle fiamme altri 15 veicoli. In nessun caso fortunatamente si registrano feriti visto che i vigili del fuoco sono prontamente intervenuti, allertati dagli stessi residenti che hanno avvertito del pericolo sentendo gli scoppi delle auto in fiamme.

Sembra ci siano pochissimi dubbi sull'origine dolosa degli incendi, in particolare quelli in centro visto che le telecamere di sorveglianza delle tabaccheria interessata dai danneggiamenti ha ripeso un uomo che all'alba appiccava le fiamme sotto un'auto parcheggiata proprio davanti al negozio. Nelle immagini si vede un ragazzo nero che si abbassa casualmente e appicca l'incendio sotto l'auto per poi dileguarsi con tranquillità a piedi lungo il marciapiede. Gli incendi sono divampati prima in via Mercantini, in via Manzoni e in via Bertola, dove le fiamme hanno raggiunto la tabaccheria e i teloni di copertura di un ponteggio. Le auto distrutte sono di tutti i tipi: da utilitarie come la Fiat Punto a vetture di lusso come la Maserati e l'unica cosa in comune è che erano parcheggiate in strada, il che indica che il piromane abbia preso di mira vetture a caso.

Diverse auto invece sono andate a fuoco poco dopo le 12 nel parcheggio di piazzale Caio Mario, di fronte allo stabilimento Fca di Mirafiori. L’incendio qui è partito da una Renault Captur nuovissima parcheggiata nel piazzale esterno riservato al personale Fca. Anche i questo caso non si esclude la matrice dolosa, ma le cause sono ancora da accertare. Sugli incendi indagano i carabinieri del comando provinciale che stanno vagliando le immagini delle telecamere di videosorveglianza.