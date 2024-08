Incinta al nono mese scopre di aver perso la bimba durante controllo: si indaga per omicidio colposo

video suggerito

A cura di Eleonora Panseri

Una donna di 32 anni, dopo essere arrivata in ospedale alla 38esima settimana di gravidanza (circa il nono mese) senza particolari problemi nella giornata di ieri, mercoledì 31 luglio, ha scoperto che la bambina che portava in grembo era morta.

La 32enne, residente in Valle Peligna, ha fatto la tragica scoperta all'interno del reparto di Ostetricia e Ginecologia dell'ospedale di Sulmona, comune in provincia dell'Aquila, in Abruzzo. La 32enne si era recata nel nosocomio per sottoporsi a un semplice controllo di routine, che includeva il monitoraggio del battito cardiaco fetale attraverso un tracciato.

È stato proprio durante lo svolgimento degli esami sanitari che il personale medico ha constatato la morte del feto. L'Azienda sanitaria locale (Asl) ha immediatamente deciso di disporre anche un ulteriore riscontro diagnostico per cercare di fare chiarezza sulle cause del decesso della bambina, per comprendere cosa possa aver causato la grave perdita.

Intanto, però, i familiari della giovane donna hanno deciso di presentare nella mattinata di oggi, giovedì 1 agosto, un esposto al commissariato di Polizia, richiedendo all'autorità giudiziaria di acquisire l'intera documentazione sanitaria relativa al caso della 32enne, per accertare eventuali imperizie dei medici operanti e fare piena luce sulla tragedia avvenuta.

In risposta all’esposto presentato dalla famiglia della 32enne, la Procura della Repubblica ha ordinato l'apertura di un fascicolo d’inchiesta con l’ipotesi di reato di omicidio colposo, al momento contro ignoti.

Il magistrato ha quindi disposto l'autopsia sulla piccola per determinare quali siano state le cause del decesso del feto, per consentire di capire se l'evento ha comportato conseguenze per la donna (e di quale entità siano) e per accertare eventuali responsabilità dei sanitari.