Incidente sull'Adriatica a Vasto, scontro frontale tra auto: 3 morti, tra cui una 15enne, e 1 ferito Incidente lungo la strada Statale 16, nei pressi del parcheggio Casarza a Vasta: due auto si sono scontrate frontalmente provocando la morte di 3 persone. Una quarta è rimasta ferita.

A cura di Ida Artiaco

Immagine di repertorio

Drammatico incidente questa sera sulla strada Adriatica a Vasto. Tre persone sono mort, tra cui una 15enne, e e una quarta è rimasta ferita gravemente dopo che due auto si sono scontrate frontalmente lungo la strada Statale 16, nei pressi dell'ingresso della spiaggia di Casarza. È successo intorno alle 20.30.

Sul posto per i soccorsi sono intervenuti il 118, i vigili del fuoco e i carabinieri. Secondo una primissima ricostruzione dei fatti, una Jeep Renegade e una Bmw coupe si sarebbero scontrate per cause ancora in via di accertamento. Sulla Jeep, che è andata a finire contro il guardrail, viaggiavano un uomo ed una ragazza che sono morti sul colpo e la ragazza ferita. A bordo della Bmw viaggiava solo il conducente, un noto ristoratore della zona, che è deceduto.

Una delle vittime avrebbe solo 15 anni e sarebbe residente proprio a Vasto. La giovane ferita è stata trasportata all'ospedale San Pio da Pietralcina di Vasto dove è ricoverata in prognosi riservata. La strada è stata sbarrata, chiusa al traffico per consentire i soccorsi. La circolazione è completamente bloccata.