Incidente sulla Palermo-Sciacca, bilancio drammatico: 3 morti e 3 bambini feriti Gravissimo incidente stradale lungo la Palermo-Sciacca: ci sarebbero almeno 3 vittime e tra bambini sono stati trasportati in codice rosso in ospedale. La strada è chiusa. Iscriviti a RUMORE, la newsletter di Fanpage.it contro il silenzio

A cura di Susanna Picone

Immagine di repertorio

Gravissimo incidente stradale oggi sulla Palermo-Sciacca. Il bilancio è drammatico: si contano almeno tre vittime e ci sono anche tre bambini rimasti feriti. I feriti sono stati tutti trasportati in codice rosso in ospedale. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, i carabinieri e i vigili del fuoco per estrarre le vittime dalle lamiere. La strada statale al momento è chiusa al traffico per consentire i soccorsi e permettere i rilievi del caso.

Il gravissimo incidente si è verificato tra Altofonte e Giacalone, alle porte di Palermo, al chilometro 13 lungo la strada statale 624 "Palermo-Sciacca", intorno alle 8,30 di questa mattina, sabato 12 ottobre. Nell’impatto, stando alle primissime informazioni, sarebbero coinvolte due auto.

Il traffico è deviato su viabilità locale.

Articolo in aggiornamento