Trovati 3 cadaveri a Modena, sono due coniugi e il figlio: ipotesi omicidio-suicidio Una famiglia di 3 persone è stata trovata senza vita in una casa a Modena. Due coniugi anziani e il figlio sono stati trovati morti dalle forze dell'ordine: l'ipotesi è quella di omicidio-suicidio.

A cura di Gabriella Mazzeo

Sono stati ritrovati tre cadaveri in una casa a Modena. L'ipotesi è quella di omicidio suicidio: le vittime, infatti, sono due coniugi anziani e il loro figlio. La famiglia viveva in una casa in strada Pomposiana a Modena. La dinamica dei fatti è ancora da ricostruire. Sul posto si sono recati i carabinieri di Modena per gli accertamenti del caso.

Secondo quanto finora ricostruito, il figlio trovato morto era disabile mentre la donna era malata da tempo. Il padre avrebbe ucciso moglie e figlio per poi togliersi la vita. Non si esclude, secondo quanto riferito da fonti informate a Fanpage.it, che l'omicidio suicidio si sia verificato per avvelenamento.

Sono in corso le indagini per definire con esattezza quanto accaduto. Stando alle prime informazioni, la donna trovata morta era malata da tempo e impossibilitata a svolgere azioni quotidiane che richiedevano forze ed energie per assistere il figlio disabile in sedia a rotelle del quale si occupava.

Per le forze dell'ordine al momento impegnate sui rilievi, l'uomo avrebbe avvelenato i familiari per poi uccidersi.

In aggiornamento