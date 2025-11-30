Incidente sulla Fondovalle Sangro, scontro frontale tra auto: almeno tre morti, sono tutte donne

Ancora sangue sulle strade italiane. Almeno tre persone sono morte in un incidente stradale avvenuto sulla strada statale 652 Fondovalle Sangro nel territorio comunale di Atessa, in provincia di Chieti. A renderlo noto è l'Anas. La strada è chiusa in entrambe le direzioni.

L'incidente, le cui cause sono in corso di accertamento, ha coinvolto due veicoli. Stando ad una prima ricostruzione dei fatti, una Fiat Panda e una Ford Fiesta si sono scontrate frontalmente. A perdere la vita sarebbero state tre donne.

Al momento il traffico veicolare viene deviato lungo le strade locali con indicazioni in loco. Sul posto sono presenti le forze dell'ordine, il 118 e il personale Anas per il ripristino della circolazione nel più breve tempo possibile, dal momento che la strada è chiusa in entrambe le direzioni.

È stato questo un weekend terribile dal punto di vista dei decessi sulle strade italiane. Questa notte due ragazzi di 20 anni hanno perso la vita lungo la statale 106 nel Cosentino dopo che l'auto nella quale viaggiavano si è scontrata con un'altra vettura con a bordo due uomini.

In aggiornamento.