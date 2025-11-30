Attualità
video suggerito
video suggerito

Incidente sulla Fondovalle Sangro, scontro frontale tra auto: almeno tre morti, sono tutte donne

Incidente oggi sulla strada statale 652 Fondovalle Sangro nel territorio comunale di Atessa, in provincia di Chieti: tre donne sono morto a seguito dello scontro frontale tra due auto. Indagini in corso.
Segui le notizie di Fanpage.it direttamente su Google.
A cura di Ida Artiaco
0 CONDIVISIONI
Immagine

Ancora sangue sulle strade italiane. Almeno tre persone sono morte in un incidente stradale avvenuto sulla strada statale 652 Fondovalle Sangro nel territorio comunale di Atessa, in provincia di Chieti. A renderlo noto è l'Anas. La strada è chiusa in entrambe le direzioni.

L'incidente, le cui cause sono in corso di accertamento, ha coinvolto due veicoli. Stando ad una prima ricostruzione dei fatti, una Fiat Panda e una Ford Fiesta si sono scontrate frontalmente. A perdere la vita sarebbero state tre donne.

Al momento il traffico veicolare viene deviato lungo le strade locali con indicazioni in loco. Sul posto sono presenti le forze dell'ordine, il 118 e il personale Anas per il ripristino della circolazione nel più breve tempo possibile, dal momento che la strada è chiusa in entrambe le direzioni.

Leggi anche
Scontro frontale tra auto a Iglesias: due morti di 22 e 51 anni, ferita gravemente una terza persona

È stato questo un weekend terribile dal punto di vista dei decessi sulle strade italiane. Questa notte due ragazzi di 20 anni hanno perso la vita lungo la statale 106 nel Cosentino dopo che l'auto nella quale viaggiavano si è scontrata con un'altra vettura con a bordo due uomini.

In aggiornamento.

Attualità
Incidenti stradali in Italia
0 CONDIVISIONI
Immagine
sanremo
2026
Sanremo 2026, Carlo Conti annuncia i cantanti in gara: i nomi dei 30 big in gara al Festival
Gaffe del TG1 durante l'annuncio dei Big, in foto con LDA non è Aka7even: "Chi è quello?"
L'annuncio di Carlo Conti al Tg1 delle 13:30
Le reazioni dei Big di Sanremo e degli esclusi: "Ventinovesimo rifiuto"
Il nuovo regolamento e cosa cambia: i Big e le Nuove proposte, il sistema di voto e le serate
Geolier a Sanremo, i salti mortali di Carlo Conti per accendere il suo ultimo festival
autopromo immagine
Più che un giornale
Il media che racconta il tempo in cui viviamo con occhi moderni
Notifiche
Effettua il Login
Attualità
api url views