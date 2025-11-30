Incidente sulla statale 106 a Cosenza, scontro tra auto: morti due 20enni, altri 4 feriti. Traffico in tilt

Incidente questa mattina sulla statale Jonica, nel cosentino: due ragazzi di 20 anni, Chiara Garofalo e Antonio Graziadio, sono morti e altre 4 persone risultano ferite, di cui due in gravi condizioni. Area chiusa al traffico, indagini in corso per ricostruire la dinamica.

Credits: Organizzazione di Volontariato Basta Vittime Sulla Strada Statale 106.

Tragedia in Calabria, dove due ventenni sono morti e altre quattro persone sono rimaste ferite, due in modo grave, in un incidente avvenuto verso le 3.30 di questa mattina sulla statale Jonica, nel cosentino. Le vittime sarebbero Chiara Garofalo e Antonio Graziadio.

Ancora non si conosce l'esatta dinamica di quanto successo: stando ad una prima ricostruzione, le due vetture, una Fiat Panda e un'Alfa Romeo Mito, si sono scontrate all'altezza dell'incrocio degli Stombi, il bivio che collega la statale 534, la Cammarata-Stombi, con la statale 106. Ad avere la peggio gli occupanti della Panda su cui viaggiavano 4 giovani dai 16 ai 20 anni tutti di Cassano allo Ionio.

Per due di loro i soccorsi si sono rivelati inutili, dal momento che ne è stato dichiarato il decesso sul posto, mentre gli altri due sono stati estratti dalle lamiere dai vigili del fuoco e sono stati trasferiti all'ospedale di Cosenza. Gli occupanti della Mito non sono gravi. L'impatto, particolarmente violento, ha reso complesse le operazioni di soccorso. Sul luogo dell'incidente sono intervenuti anche i carabinieri della Compagnia di Cassano e il medico legale per i primi accertamenti. Intanto il tratto interessato è stato temporaneamente chiuso al traffico per consentire rilievi e messa in sicurezza.

Non è la prima volta per altro che si verifica un incidente mortale in quest'area. Come si legge sulla pagina Facebook dell'Organizzazione di Volontariato Basta Vittime Sulla Strada Statale 106: "L'Organizzazione di Volontariato Basta Vittime Sulla Strada Statale 106 comunica l’ennesimo, devastante incidente avvenuto alle prime luci dell’alba lungo la SS106 Jonica, all’altezza del bivio di Sibari, nel comune di Cassano all’Ionio. Alle famiglie delle vittime la nostra solidarietà e vicinanza ideale".