Incidente stradale sulla Andria-Trani: Alessio e Giuseppe morti dopo un sorpasso Alla base del terribile incidente avvenuto sulla Andria-Trani che ha causato la morte di 2 giovani di 29 e 22 anni vi sarebbe un sorpasso azzardato. I giovani coinvolti nella tragedia stavano tornando da una serata in discoteca.

A cura di Gabriella Mazzeo

Alessio Beneloucif, 29 anni

Tre auto coinvolte, 7 feriti e due vittime. Questo è il terribile bilancio dell'incidente stradale avvenuto nella mattinata di ieri, domenica 8 gennaio, sulla strada provinciale Andria-Trani. Le due vittime sono Giuseppe Matera, di 22 anni, e Alessio Beneloucif di 29 anni. I due giovani risiedevano entrambi ad Andria.

Altri sette ragazzi sono rimasti feriti nello schianto. Le loro condizioni, secondo quanto reso noto, restano per il momento gravi con prognosi riservata. Tutti sono stati trasportati presso gli ospedali di Andria, Bisceglie e Foggia subito dopo l'accaduto: un 21enne è stato ricoverato in rianimazione con un trauma alla testa e uno al torace, un'altra 21enne invece si trova in Neurochirurgia con un trauma cranico e un 20enne è stato tenuto in osservazione al pronto soccorso con molte fratture del bacino.

A Bisceglie sono stati trasportati un 22enne con un'emorragia cerebrale e un 18enne con traumi alla testa. A Foggia sono giunte un'altra 21enne per un trauma toracico e una 22enne con dissezione della aorta.

Le dinamiche dell'incidente restano da accertare, ma secondo una prima ricostruzione delle forze dell'ordine il tutto sarebbe scaturito da un sorpasso azzardato. Due auto si sarebbero sfiorate nel tentativo di superarsi e la terza è stata poi travolta, rimanendo completamente schiacciata. Alcuni dei ragazzi sulle vetture coinvolte stavano tornando da una serata in discoteca a Bisceglie.

Sullo stesso tratto della provinciale erano morti 33 anni fa altri 8 ragazzi. L'incidente, che si verificò nel mese di gennaio del 1990, evidenziò l'esigenza di mettere in sicurezza la strada tra Trani e Andria. "Questo non è mai accaduto – ha sottolineato Savino Montaruli, presidente dell'associazione "Io ci sono" di Andria. -. Torniamo a chiedere alla Procura una relazione sull'intera strada che continua a far registrare incidenti a ripetizione. In questo momento non oso immaginare lo strazio delle famiglie e degli amici di chi è deceduto e di chi è rimasto ferito".