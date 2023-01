Scontro frontale sulla “strada della morte” Andria-Trani: morti due ragazzi, altri sei feriti L’incidente è avvenuto lungo un tratto di strada altre volte in passato teatro di gravi tragedie della strada. A perdere la vita la scorsa notte due giovani di 20 e 29 anni.

A cura di Davide Falcioni

Ancora un drammatico incidente sulle strade pugliesi. Due ragazzi di 20 e 29 anni sono morti la scorsa notte lungo la strada provinciale che collega Andria con Trani a causa di un impatto che ha visto il coinvolgimento di tre vetture: una Fiat Punto, una Opel e una Kia Sportage. Due di queste auto si sono scontrare frontalmente nel tratto di strada rettilineo, a pochi metri dall'ingresso della struttura socio-sanitaria Lamapaola.

L'incidente ha causato anche 6 feriti, dei quali alcuni sono in gravi condizioni, e ricoverati negli ospedali della provincia. Tutte le persone coinvolte sono di Andria. La strada è stata chiusa per consentire l'intervento dei soccorsi, e per la messa in sicurezza della carreggiata. Sul posto, oltre al personale medico delle ambulanze del 118, anche i Vigili del fuoco e gli agenti della Polizia di stato, ai quali spetterà ricostruire le cause che hanno provocato l'incidente mortale.

Quella in cui hanno perso la vita anche la scorsa notte due giovani è conosciuta anche come "la strada della morte". Quella lingua d'asfalto di poco meno di 10 chilometri, risulta sempre molto trafficata, soprattutto nelle ore notturne del week end, quando in auto si riversano i giovani che raggiungono i vari locali delle due città co-capoluogo della provincia.

Nonostante l'allargamento della sede stradale, su quel rettilineo si continua a morire. Qualche giorno fa, una donna aveva perso la vita nell'incidente avvenuto alla rotatoria di ingresso a Trani, ma molti altri ancora sono stati gli incidenti avvenuti, alcuni dei quali hanno avuto conseguenze drammatiche per le persone coinvolte.