Incidente San Donà, con l’auto finisce in un fossato: Gabriel muore a 19 anni, soccorso dal fratello Incidente mortale questa notta a San Donà: un ragazzo di 19 anni, Gabriel Andreetta, è morto dopo che con la sua auto è uscito di strada finendo in un fossato. Il primo a soccorrerlo è stato il fratello gemello, che lo precedeva su un’altra vettura.

A cura di Ida Artiaco

Drammatico incidente a San Donà: un ragazzo di soli 19 anni, Gabriel Andreetta, è morto dopo che con l'auto che stava guidando è uscito fuori strada, per causa ancora in via di accertamento, andando a finire in un fossato.

È successo la scorsa notte poco dopo le 2 in via Fossà, strada di campagna che conduce all’omonima fazione, a poco distanza dall'abitazione in cui il ragazzo viveva con la famiglia.

Il giovane stava rincasando dopo aver trascorso fuori il sabato sera. Tra i primi ad intervenire ci sarebbe stato Riccardo, il fratello-gemello della vittima. Secondo quanto ricostruito finora, il fratello della vittima, che lo precedeva su un'altra auto, non vedendolo arrivare a casa, si sarebbe precipitato a cercarlo. Poi si è buttato in acqua per estrarlo dall'abitacolo della sua Peugeot 208 e cercare di rianimarlo, ma purtroppo il 19enne era già privo di vita.

Sul posto si sono precipitati i vigili del fuoco di San Donà, i carabinieri e i sanitari del 118, che tuttavia non hanno potuto far altro che dichiarare il decesso di Gabriel. Indagini sono in corso per cercare di ricostruire l'esatta dinamica di quanto successo. Secondo le prime valutazioni, si tratterebbe di una fuoriuscita autonoma, ma le cause che hanno portato Gabriel a perdere il controllo dell’auto sono ancora da verificare. Il mezzo, intanto, è stato estratto con l’autogrù dei pompieri e posto sotto sequestro per ulteriori accertamenti.

Tanti i messaggi di cordoglio apparsi sui social in ricordo di Gabriel. "Con immenso dolore la società comunica che oggi (domenica, ndr) pomeriggio la partita Musilemille Vs Treporti non verrà disputata a causa della prematura scomparsa di un nostro giocatore Andreetta Gabriel … la società è vicina alla famiglia e al fratello Riccardo in questo tragico momento", si legge sulla pagina Facebook della squadra dove il giovane giocava insieme al gemello.