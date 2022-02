Incidente in A4, auto sbanda, centra la cuspide dello svincolo e viene travolta da un tir: 3 morti Tre persone morte in un incidente stradale avvenuto nei pressi del casello di Latisana sull’autostrada A4, in direzione Venezia.

È drammatico il bilancio di un incidente stradale avvenuto nella serata di ieri, giovedì 17 febbraio, poco prima delle 20,00, sull'autostrada A4 all'altezza dell'uscita del casello di Latisana (Udine) in direzione Venezia. Tre persone sono morte. Inizialmente le vittime dell’incidente erano due, una terza persona rimasta ferita è morta qualche ora dopo lo schianto nonostante il trasferimento dall'ospedale di Latisana a quello di Udine. Troppo gravi le sue condizioni: i medici non hanno potuto fare nulla per salvargli la vita.

Da accertare l’esatta dinamica del grave incidente in autostrada: secondo una prima ricostruzione al vaglio degli organi di polizia, il veicolo sul quale viaggiavano le tre persone rimaste uccise – si tratta di un’auto con targa italiana – ha sorpassato un autoarticolato poi, nella fase di rientro in corsia e nel tentativo di svoltare verso l'uscita di Latisana, ha centrato la cuspide dello svincolo. Nel violento urto la vettura è rimbalzata ed è stata centrata dallo stesso mezzo pesante finendo contro la barriera laterale della carreggiata.

Sarebbero sei in totale le persone rimaste coinvolte nello schianto, tre le vittime. Sul luogo dell’incidente mortale sono intervenuti la polizia stradale di Palmanova, il 118, i vigili del fuoco, personale di Autovie Venete e soccorsi meccanici. Fino alla tarda serata di ieri nel tratto dell’autostrada dove si è verificato l'incidente si viaggiava ancora sulla corsia di sorpasso.

Le due persone morte sul colpo dopo l'incidente in A4 sono un 63enne di Treviso e una 72enne di nazionalità tedesca, residente a Lignano. In seguito alle gravissime ferite riportate è deceduto anche il conducente dell’auto.