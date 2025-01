video suggerito

Incidente Caltanissetta, bimba di 9 anni muore mentre va a scuola. Grave la madre, feriti i due fratellini La tragedia è avvenuta intorno alle 8 sulla strada provinciale 11 che collega Gela a Niscemi. Una donna con tre bimbi a bordo ha perso il controllo della sua vettura a causa del manto scivoloso della strada e la macchina si è schiantata contro un muro: la piccola di 9 anni non ce l'ha fatta.

A cura di Biagio Chiariello

immagine d'archivio

Tragedia nella mattinata di oggi, 28 gennaio, a Niscemi, in provincia di Caltanissetta. Un'auto, una Fiat Panda, con a bordo una donna di 36 anni e i suoi tre figli di 9, 5 e 4 anni ha avuto un incidente autonomo sulla strada provinciale 11: la più grande dei bimbi è deceduta qualche ora dopo in ospedale. La madre, che era alla guida del veicolo, è ricoverata in gravissime condizioni all'ospedale Vittorio Emanuele di Gela. Nell'incidente sono rimasti feriti anche i due fratellini della vittima.

Sul posto è intervenuta la polizia che sta ricostruendo la dinamica. La macchina, con ogni probabilità a causa dell’asfalto viscido per l’umidità, è sbandata ed è finita contro un muro. Sul posto sono intervenuti tempestivamente i mezzi del 118, i vigili del fuoco e i Carabinieri del Reparto Territoriale di Gela e della Stazione di Niscemi, che stanno eseguendo i rilievi per ricostruire la dinamica dell'incidente.

La bambina di 9 anni è stata condotta immediatamente dagli operatori del 118 al pronto soccorso del nosocomio di Gela. Le condizioni della bambina sono subito sembrate gravissime; purtroppo i tentativi dei medici di rianimarla sono risultati inutili: i traumi riportati nell'incidente erano troppo gravi. La madre, giunta anche lei in ospedale in codice rosso, sarebbe in condizioni critiche.

Gli agenti del commissariato di Polizia di Niscemi stanno svolgendo i rilievi e le indagini per ricostruire con precisione la dinamica dell'incidente. Sarebbe avvenuto intorno alle 8. Secondo quanto ricostruito fino ad ora, la giovanissima vittima stava raggiungendo il centro abitato per andare a scuola.