in foto: Screen da Youtube.

Doppio incidente questa mattina, sabato 27 luglio, al famoso Rally di Alba, in Piemonte. Il primo è stato causato da una delle auto in gara, che è uscita fuori strada, travolgendo alcuni spettatori. Il bilancio è di un ferito grave. Si tratta di un 5enne che stava assistendo a Cherasco alla competizione. Ha riportato un grave trauma cranico commotivo e per questo è stato trasportato d'urgenza con l'elicottero all'ospedale Santa Croce di Cuneo. Il secondo ferito è, invece, un pilota di 55 anni, che uscendo di strada ad Alba si è procurato un trauma cranico. L'uomo è stato trasportato in codice giallo all'ospedale San Lazzaro di Alba con un'ambulanza del 118 e non è in pericolo di vita.

Si ricordi che nella capitale della Langhe si sta svolgendo in questi giorni l'edizione 2019 del Rally di Alba, un evento sportivo che va assumendo una dimensione sempre più internazionale, in programma oggi e domani, richiamando numerosi appassionati e curiosi.