Incidente ad Abano, auto finisce in un canale di scolo e si ribalta: morto un ragazzo, altri cinque feriti È di un morto e cinque feriti il bilancio di un incidente stradale avvenuto alle prime luci dell'alba di oggi, domenica 16 febbraio, nel territorio di Abano, in provincia di Padova. L'auto su cui viaggiavano le persone coinvolte è finita in un canale di scolo e si è ribaltata. La vittima è un ragazzo di 21 anni.

A cura di Eleonora Panseri

Foto Vigili del Fuoco.

È di un morto e cinque feriti il bilancio del grave incidente stradale avvenuto alle prime luci dell'alba di oggi, domenica 16 febbraio, nel territorio di Abano, in provincia di Padova. L'auto su cui viaggiavano le persone coinvolte, una Mercedes, è finita in un canale di scolo e si è ribaltata.

L'incidente si è verificato intorno alle 6 del mattino. Stando a quanto riporta il Mattino di Padova, la vittima sarebbe un ragazzo di nazionalità rumena, le cui iniziali sono M. M., nato nel 2004 e residente fuori Padova.

Gli altri cinque occupanti del veicolo, tra cui il conducente, un giovane moldavo di 24 anni, sono rimasti feriti, ma pare non abbiano riportato lesioni gravi.

I Vigili del fuoco arrivati da Padova con due squadre tra cui l'autogrù, hanno messo in sicurezza l'auto e soccorso un ragazzo sbalzato fuori dall'auto incastrata tra un albero e il corso d'acqua. Purtroppo, nonostante il rapido intervento del Suem 118, i sanitari hanno potuto solo dichiarare la morte del ragazzo.

Le altre persone all'interno dell'Auto sono riuscite se pur ferite uscire dal mezzo in maniera autonoma e sono state assistite dal personale sanitario arrivato sul posto con più ambulanze.

Successivamente, sono stati trasferiti presso l’Azienda Ospedaliera per accertamenti e cure. Tra questi, anche il conducente del mezzo, per il quale sono stati richiesti esami per accertamenti psicofisici.

La polizia stradale e quella locale sono intervenute a loro volta per gestire il traffico e svolgere i rilievi del caso che saranno utili a ricostruire la dinamica dell’incidente.

Al momento si ipotizza una fuoriuscita autonoma del veicolo e quindi si escluderebbe il coinvolgimento di altri veicoli coinvolti. Ma le indagini sono ancora in corso. L’auto su cui viaggiavano i ragazzi è stata posta sotto sequestro per ulteriori accertamenti.