Incidente A4, ipotesi malore del conducente. La famiglia di Alfi e Rossella: “Volevano sposarsi” Secondo gli inquirenti, non ci sarebbero tracce di frenata nel punto dell’incidente di venerdì sull’autostrada A4, nel tratto San Donà-Portogruaro, in cui hanno perso la vita sei tra volontari e componenti della cooperativa Centro21 di Riccione. Il dolore della famiglia di due delle vittime: “Alfi e Rossellina volevano sposarsi”.

A cura di Ida Artiaco

"Tutte le volte che Alfredo veniva a casa da noi ci diceva che voleva sposare la sua Rossellina. E noi ogni volta gli dicevamo, aspetta Alfredo, è presto".

A parlare è Dalila, la sorella di Rossella De Luca, una delle sei vittime del tragico incidente verificatosi sull'autostrada A4. Tra le vittime, anche il suo fidanzato, Alfredo Barbieri, per tutti Alfi.

In una lunga intervista rilasciata oggi al Corriere della Sera, Dalila ha raccontato che il giorno della strage era particolare per la coppia: "Si erano messi assieme nell’agosto del 2019. E venerdì avrebbero festeggiato il loro mesiversario come facevano sempre, ma stavolta lontani da casa e per di più con le amiche. Una doppia festa, una cosa stupenda per loro stare tutti insieme", ha detto.

Alfredo e Rossella, due delle vittime

Dalila ha infine ricordato la sorella, definendola una persona "fantastica. Siamo sempre state molto unite. Abbiamo condiviso tutto. Lei veniva sempre con me, anche quando uscivo con i miei amici. Lei c’era sempre, la conoscevano tutti".

Rossella frequentava l'associazione Centro21 da 8 anni, da quando da Caserta si era era trasferita con la famiglia a Riccione. Insieme a loro e ad Alfio era partita venerdì alla volta del Friuli Venezia Giulia quando si è verificato l'incidente.

Intanto, continuano le indagini degli inquirenti. Stando alle ultime informazioni disponibili, non ci sarebbero tracce di frenata nel punto dell'incidente di venerdì sull'autostrada A4, nel tratto San Donà-Portogruaro, in cui hanno perso la vita sei tra volontari e componenti della cooperativa.

Massimo Pironi (Facebook).

Il particolare emerso dai rilievi, riportano i quotidiani locali, fa propendere per l'ipotesi di un malore del conducente del furgone, l'ex sindaco di Riccione Massimo Pironi, anche lui tra le vittime.

La Procura di Venezia ha anche già dato il nulla osta alla consegna dei corpi alle famiglie per lo svolgimento dei funerali.