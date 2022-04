Incidente A4, auto impatta contro un camion: Diego, ex promessa della pallavolo, muore a 33 anni Incidente mortale oggi sull’A4 in direzione Venezia: un’auto ha impattato contro un camion e per l’uomo alla guida non c’è stato nulla da fare. È morto così sul colpo Diego Inversi, 33 anni.

A cura di Ida Artiaco

Notte di sangue sull'autostrada A4: un incidente mortale si è verificato intorno alle 5:30 di questa mattina poco prima dello svincolo di Cessalto in direzione Venezia. A perdere la vita è Diego Inversi, 33 anni, residente a Spilimbergo: con la sua auto ha impattato contro un camion tamponandolo per cause che sono ancora in via di accertamento. Per lui non c'è stato nulla da fare: il ragazzo è deceduto sul colpo, i medici giunti sul posto non hanno potuto far altro che dichiararne la morte per le ferite riportate.

Le operazioni di soccorso dei vigili del fuoco sono terminate intorno alle 7, ma non ci sono stati grossi problemi per il traffico. I pompieri hanno lavorato a lungo per estrarre il corpo del friulano alla guida dalla macchina incastrata sotto al semirimorchio dell'autoarticolato. La dinamica di quanto successo è al vaglio degli inquirenti: secondo una prima ricostruzione, la vettura della vittima avrebbe tamponato un mezzo pesante che si stava immettendo nella corsia di marcia proveniente dall’area di servizio di Calstorta Sud.

Diego era molto conosciuto a Spilimbergo, doveva aveva ereditato qualche tempo fa l'attività della mamma, un lavasecco, e giocava da oltre un decennio a pallavolo in squadre della provincia di Pordenone. In particolare, il migliore periodo della sua carriera sportiva, ricorda la stampa locale, lo ha conosciuto nella stagione 2013/2014, quando militava da centrale nel Travesio, squadra della piccola località pedemontana, che anche grazie a lui riuscì a raggiungere la serie C, un risultato importante per quella realtà. Da questa stagione militava invece in Prima Divisione, massima categoria provinciale, nella squadra del Favria di San Vito al Tagliamento.