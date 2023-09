Incidente A13 a Ferrara, auto schiacciata tra due camion in coda: morte bimba di 5 anni e la mamma Incidente oggi sull’autostrada A13, tra i caselli di Ferrara Nord e Ferrara Sud: una donna di 49 anni e sua figlia di 5 sono morte mentre il padre della bimba, che era alla guida dell’auto schiacciata tra due camion, risulta ferito.

Drammatico incidente stradale oggi a Ferrara. Una bimba di 5 anni e la mamma di 49 sono morte dopo essere rimaste coinvolte nel sinistro verificatosi nel pomeriggio sull'autostrada A13, tra i caselli di Ferrara Nord e Ferrara Sud.

Le due vittime si trovavano in macchina insieme al padre della bimba, 50 anni, che ha riportato lievi ferite e contusioni. Da una prima ricostruzione, l'auto in cui viaggiava la famiglia si sarebbe scontrata contro un tir, fermo in coda per un altro incidente, avvenuto poco prima. L'impatto è stato fortissimo e l'auto ha urtato anche contro un altro mezzo pesante.

La donna, Maria Grazia Forgetta, aveva 49 anni ed era originaria di Roccamonfina, in provincia di Caserta, ma residente ad Abano Terme (Padova), mentre la figlia avrebbe compiuto 6 anni tra pochi giorni.

A seguito dello schianto si sono create lunghe code e rallentamenti per chilometri. Il tratto della Bologna-Padova interessato dall'incidente è stato chiuso al traffico per permettere alle forze dell'ordine di effettuare tutti i rilievi del caso e poi riaperto intorno alle 18.