Incidente A1 a Firenze, furgone piomba su auto: 2 morti e 2 feriti gravi, traffico in tilt Incidente oggi sull’A1, nel territorio fiorentino, poco dopo l’area di servizio Chianti: un furgone è piombato su un’auto che procedeva in direzione opposta. Il bilancio è di 2 morti e 2 feriti gravi. In corso le operazioni di distribuzione dell’acqua da parte del personale di soccorso intervenuto. Code tra Firenze Sud e Incisa.

A cura di Ida Artiaco

Screen da Facebook.

Terribile incidente stradale oggi sull'A1 Milano-Napoli, nel territorio fiorentino, poco dopo l'area di servizio Chianti all'altezza del km 313. Il bilancio al momento è di due morti e due feriti gravi. Stando alle prime informazioni disponibili, due i veicoli sono rimasti coinvolti, un furgone e un'auto. Uno di questi, in viaggio verso sud, ha fatto un salto di carreggiata piombando su un altro veicolo che procedeva in direzione nord.

Le vittime sarebbero i conducenti dei due veicoli coinvolti e mentre sarebbero rimasti feriti gravemente due passeggeri del mezzo che ha fatto il salto di carreggiata: sono stati trasportati in codice rosso all'ospedale di Careggi. La vettura pare stesse viaggiando in direzione nord prima di essere investita dal veicolo che ha fatto il salto di carreggiata.

Il 118 è stato chiamato da diversi automobilisti che si sono trovati a passare in quel momento. Gravi le ripercussioni sulla viabilità.

Per l'incidente chiusa l'A1 tra Incisa e Firenze sud. Intervenuti vigili del fuoco, Polstrada, personale di Aspi, con il traffico che è andato in tilt. In corso le operazioni di distribuzione dell'acqua da parte del personale di soccorso intervenuto: sono 11 i km di coda in sud, 5 in nord, 2 in corrispondenza dell'uscita obbligatoria di Incisa verso Bologna.

Per chi è diretto verso Firenze, dopo l'uscita obbligatoria di Incisa, dove si è formata una coda di 5 km, percorrere la viabilità ordinaria e rientrare in autostrada a Firenze sud.

In aggiornamento.