Incidente a Villafranca, scontro tra suv e moto: il papà prova a rianimarlo, ma Davide muore a 19 anni Drammatico incidente a Villafranca di Verona: un ragazzo di quasi 19 anni, Davide Danzi, è morto dopo che la moto a bordo della quale viaggiava si è scontrata con un Suv frontalmente e per cause in via d accertamento. Sul posto son subito accorsi i genitori, col padre che anche provato a rianimarlo, ma senza successo.

A cura di Ida Artiaco

I genitori sono stati tra i primi ad accorrere sul luogo dell'incidente, con il papà che ha provato anche a rianimarlo praticando un massaggio cardiaco. Ma per Davide Danzi non c'è stato nulla da fare: è morto alla vigilia del suo 19esimo compleanno dopo essere rimasto vittima di un brutto sinistro a Villafranca di Verona.

Stando a quanto ricostruito finora, erano da poco passate le 16 ieri quando è avvenuto lo schianto frontale tra la moto a bordo della quale viaggiava Davide, una Ktm sx 125 bianca e arancio, e un Suv. Il ragazzo stava tornando a Rosegaferro da Bosco Chiesanuova, dove aveva pranzato con alcuni suoi colleghi della Kbb Italia, dove stava lavorando in questi giorni dopo aver terminato l’anno scolastico all’istituto Giorgi di Verona. Giunto nei pressi delle piscine comunali, si è verificato l'impatto, le cui cause sono ancora in via di accertamento.

La Ford Kuga guidata da un uomo di mezza età del posto, proveniente dal senso opposto e intenta nella svolta a sinistra per entrare nel parcheggio dell’impianto, si è scontrata con la moto di Davide che nell'urto si è letteralmente spezzata a metà. L'uomo alla guida dell'auto è rimasto illeso ma dover aver realizzato di aver fatto cadere il 19enne dalla due ruote è stato colto da malore ed è stato trasferito in ambulanza all’ospedale Magalini.

Le condizioni di Davide, che era finito rovinosamente sull'asfalto, sono subito apparse critiche. All’incidente hanno assistito alcuni passanti, mentre gli amici del 19enne, in transito pochi minuti dopo lo schianto, hanno avvertito i genitori di Davide, Stefano Danzi e Nadia Cordioli, che si sono a loro volta precipitati in viale Olimpia da Rosegaferro. Il padre, preso dalla disperazione, ha tentato pure lui di effettuare un massaggio cardiaco a Davide, ma senza successo. Poco dopo i sanitari del 118 giunti sul posto ne hanno potuto solo dichiarare il decesso. "Non riesco a darmi pace. Sono vicino alla famiglia in questo tragico momento. Una famiglia speciale", è stato il commento del sindaco di Villafranca, Roberto Dall'Oca.