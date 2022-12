Incidente a Verona, furgone si scontra con un camion: morto 16enne, gravi padre e fratellino di 6 anni È di un 16enne morto e di due feriti gravi il bilancio del drammatico incidente avvenuto a Verona questo pomeriggio dopo lo scontro tra un furgone e un camion.

A cura di Chiara Ammendola

L’incidente tra furgone e camion

Non c'è stato nulla da fare per il ragazzo di 16 anni rimasto coinvolto in un drammatico incidente avvenuto questo pomeriggio a Verona, nella zona sud della città. Intorno alle 15.40 un furgone, con a bordo padre e due figli, è finito fuori strada scontrandosi con un camion proveniente dalla corsia opposta: l'impatto è stato violentissimo. Il 16enne è morto praticamente sul colpo mentre il padre e il fratellino di 6 anni sono rimasti gravemente feriti.

Sul posto, lungo la strada dell'Alpo a Verona, sono intervenuti gli agenti della polizia locale insieme con i soccorritori del 118 e i vigili del fuoco che hanno estratto i corpi dei feriti dalle lamiere del furgone. Purtroppo però nonostante l'intervento del personale sanitario per il 16enne non c'era ormai più nulla da fare e non è stato possibile fare altro che constatarne il decesso. Feriti in maniera grave invece il fratello e il padre della giovane vittima.

Al fratellino di 6 anni sono state riscontrate fratture multiple ed è stato trasportato in ospedale in codice rosso. In gravi condizioni anche il padre: entrambi sono all'ospedale di Borgo Trento. Per ricostruire la dinamica dell'incidente sono al lavoro gli agenti della polizia locale. Dai primi riscontri della Polizia locale, intervenuta con i Vigili del fuoco, il furgone ha perso il controllo e si è scontrato con il mezzo pesante. Il pm di turno ha disposto il sequestro di entrambi i mezzi e analisi approfondite per valutare lo stato psico-fisico del camionista coinvolto nello scontro.