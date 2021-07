in foto: Immagine da Facebook.

Incidente mortale oggi a Senorbì, in Sardegna. Un giovane di 21 anni è deceduto dopo che la moto che stava guidando si è schiantata contro un'auto e ha preso fuoco. Ignazio Carta, questo il nome della giovane vittima, stava percorrendo questo pomeriggio la strada comunale tra Senorbì e Sisini, in località "Paretta", quando si è verificato lo schianto. La dinamica di quanto successo è ancora al vaglio degli inquirenti. Stando ad una prima ricostruzione dei fatti, la moto da cross a bordo della quale viaggiava Ignazio, a causa del violento impatto con una vettura guidata da un 57enne, è finita fuori strada, ha preso fuoco e ha innescato un rogo di sterpaglie. Il conducente della Fiat Bravo, che è sceso dalla macchina per cercare di aiutare il centauro, non è riuscito a salvarlo.

Sul posto, in seguito all'allarme, sono arrivati i sanitari del 118, i carabinieri e i Vigili del fuoco, ma per il 21enne non c'era già più nulla da fare. Ne è stato dichiarato il decesso a causa delle ferite riportate, troppo profonde a causa dell'impatto con il suolo e il successivo incendio. Il guidatore dell’auto, invece, in stato di choc, è stato trasportato all’ospedale Brotzu con ustioni alle mani e altre ferite. Tanti i messaggi di cordoglio lasciati per Ignazio sui social network. Tra questi, quello di Faustino, che ha scritto: "Un altro incidente, un’altra giovane vita spezzata, un’altra croce da aggiungere nelle strade sarde in questa calda estate appena iniziata. Per sempre nei nostri cuori grandissimo lavoratore R.I.P.. Chi se lo sarebbe aspettato che quel tuo a dopo buon pranzo si fosse trasformato in una disgrazia. Ciao Igna per sempre nei nostri cuori".