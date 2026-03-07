Incidente a San Severo, scontro frontale tra auto e furgone: morto un uomo rimasto incastrato tra le lamiere

Incidente sulla strada statale 16 tra San Severo e Foggia: un’auto e furgone si sono scontrati per cause in via di accertamento. Il bilancio è di 1 morto e di 1 ferito.

Immagine di repertorio.

Drammatico incidente nel pomeriggio di ieri, venerdì 6 marzo, in Puglia. Il bilancio è di un morto e di un ferito, mentre due sono i mezzi coinvolti, un'auto e un furgone, che si sono scontrati frontalmente sulla strada statale 16 tra San Severo e Foggia, in direzione del capoluogo dauno.

La vittima è il 72enne Matteo Fiore, nato a San Marco in Lamis ma viveva a Foggia da tempo.

Stando ad una prima ricostruzione dei fatti, per cause ancora in via di accertamento, un’autovettura Fiat 500 L ed un furgone si sono scontrati ieri intorno alle 19.30. A perdere la vita è stato dunque Fiore, che era alla guida del mezzo pesante che sarebbe rimasto incastrato tra le lamiere del mezzo. Dopo l'impatto, infatti, il van sarebbe uscito fuoristrada, ribaltandosi su un lato. Quando i sanitari del 118 sono giunti sul posto non hanno potuto far altro che dichiararne il decesso.

Il conducente dell'auto, invece, è stato soccorso e trasportato in ospedale Masselli Mascia per tutte le cure del caso, ma non sarebbe in pericolo di vita. Sul posto sono intervenuti vigili del fuoco e carabinieri, questi ultimi impegnati nella ricostruzione della dinamica dell'incidente. Pesanti ripercussioni ci sono state sulla viabilità, con il traffico che è rimasto bloccato per ore sulla statale.