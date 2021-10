Incidente a Quartu, con l’auto fuori strada: il rapper Nicola Micheli muore a 20 anni Incidente a Quartu Sant’Elena: è stata dichiarata la morte cerebrale per Nicola Micheli, rapper di 20 anni sardo, che ieri era uscito di strada con la sua auto ribaltandosi nel giardino di una villetta. Le sue condizioni era apparse sin da subito critiche. Su Facebook la conferma del papà: “Nicola non c’è più”.

A cura di Ida Artiaco

È morto dopo ore di agonia Nicola Micheli, rapper di 20 anni sardo che ieri era rimasto coinvolto in un terribile incidente stradale in via Leonardo da Vinci a Quartu Sant'Elena. Poche ora fa i medici ne hanno dichiarato la morte cerebrale. La notizia è stato poi confermata dal padre, Adriano: "Nicola non c’è più", ha scritto su Facebook. Il giovane, al volante della sua Lancia Y, dopo aver perso il controllo dell’auto era finito nel giardino di una villetta. Nel ribaltamento il ventenne è stato sbalzato fuori dall'abitacolo della vettura. Sul posto erano arrivati subito una unità medicalizzata del 118 e i carabinieri. Le sue condizioni sono parse, sin da subito, molto gravi, tanto che all’arrivo al Policlinico di Monserrato è stato ricoverato nel reparto di terapia intensiva, poi la situazione è peggiorata fino al tragico epilogo. Sempre qui è stata avviata la procedura di osservazione di 12 ore per l'eventuale prelievo degli organi.

Indagini sono ancora in corso per cercare di stabilire l'esatta dinamica di quanto successo. Nicola era molto conosciuto non solo a Quartu, grazie soprattutto alla sua passione per la musica e per il canto, che l’hanno portato negli anni a comporre molte canzoni rap, pubblicate poi anche su YouTube e Instagram. Tanti i messaggi di cordoglio lasciati per lui sui social network. "Terribile. Non ci sono parole che possano consolare voi familiari. Mi limito a darvi le mie condoglianze e a pregare per lui", ha scritto Salvatore; "Stringersi in un abbraccio fraterno a te e a tua moglie non può che essere una piccolissimo pensiero, in questo triste e difficilissimo momento. Ti giungano le mie condoglianze", è il commento di Giampaolo al post del papà di Nicola.