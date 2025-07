Incidente a Porto Cervo, col Suv si ribalta ed esce fuori strada: grave il designer Giorgetto Giugiaro

Incidente stradale in Costa Smeralda per il noto designer Giorgetto Giugiaro: è rimasto ferito gravemente. L’uomo è finito fuori strada mentre era alla guida della sua Land Rover Defender per cause in via di accertamento.

Dramma in Sardegna: oggi il noto designer Giorgetto Giugiaro è stato coinvolto di un incidente stradale ed è rimasto ferito gravemente. L'uomo è finito fuori strada mentre era alla guida della sua Land Rover Defender. È successo intorno alle 13 e non c'erano altri passeggeri a bordo.

L'imprenditore, 86 anni, era ai tornanti di Abbiadori, nel Comune di Arzachena in Costa Smeralda, quando è rimasto coinvolto in un incidente che ha interessato anche altre vetture. La sua auto è uscita fuori strada ribaltandosi e terminando la sua corsa a valle dopo un volo di qualche metro. L'uomo è stato soccorso dai medici del 118 e trasportato con l’elisoccorso all’ospedale Giovanni Paolo II di Olbia dove è arrivato con una serie di traumi, ma non sarebbe in pericolo di vita secondo le prime informazioni disponibili, anche se inizialmente le sue condizioni avevano destato qualche preoccupazione.

Ancora da accertare le cause del sinistro su cui indagano le autorità competenti. Classe 1938, Giugiaro è una vera e propria icona del design industriale. Fondatore di Italdesign, ha rivoluzionato in particolare il concetto di automobile unendo funzionalità, estetica e innovazione. Ha lavorato per più di 25 marche e tantissimi modelli, fra i quali Ferrari, Bugatti, BMW, Maserati, Seat, Ford, Renault, Lamborghini, Suzuki. Nel 1999 è stato premiato con l'onorificenza al Designer automobilistico del secolo scelto da una giuria di 120 esperti.