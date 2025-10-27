Attualità
video suggerito
video suggerito

Incidente a Mestre, auto si schianta contro il casello della A57 distruggendosi: morta la conducente

Una donna ha perso la vita intorno alle 5 del mattino del 27 ottobre, schiantandosi contro la struttura di ingresso di una delle piste di esazione del casello alla barriera di Mestre. Il 118, intervenuto subito, non ha potuto che constatare il decesso della conducente. Non sono ancora note le cause dell’incidente.
Sostieni il giornalismo libero di Fanpage.it Abbonati ora
A cura di Bianca Caramelli
27 CONDIVISIONI
Foto dei Vigli del fuoco
Foto dei Vigli del fuoco

Grave incidente sull'autostrada A57, alla barriera di Mestre. Stamattina, 27 ottobre, una donna ha perso la vita in un violento impatto: si è schiantata con l'auto contro la struttura di ingresso di una delle piste di esazione del casello.

A intervenire sul luogo dell'incidente sono stati i vigili del fuoco di Mira, che hanno messo in sicurezza il veicolo e hanno tirato fuori la donna dal posto di guida. Nonostante siano arrivati subito, gli ausiliari del 118 non hanno potuto che constatare il decesso della conducente.

Sul luogo dell'incidente anche il personale di Concessioni Autostradali Venete e le pattuglie della polizia stradale di Mestre. Queste ultime hanno già avviato gli accertamenti utili a risalire alle cause dello schianto.

Leggi anche
Bologna, tragico schianto frontale tra due auto: morto un bimbo di 7 anni

Il veicolo si è completamente distrutto impattando contro la barriera. Per questo, due piste di esazione, quella coinvolta e quella immediatamente affianco, sono state chiuse sia per sicurezza sia per effettuare i rilievi necessari. Per questo motivo, nell'ora di punta del traffico al mattino si sono formate molte code.

In aggiornamento. 

Attualità
27 CONDIVISIONI
Immagine
Live
guerra
in ucraina
Droni su Bryansk, 1 morto e 5 feriti. Trump: "Putin non dovrebbe testare missile nucleare"
Ucraina, attacco di droni su Kharkiv. Trump: "Parlerò con Xi di Russia, vorrei ci aiutasse"
Il consulente del Cremlino: “Mosca risponderà duramente se oltre alle sanzioni darete i missili Tomahawk a Kiev"
Perché la pace tra Russia e Ucraina è ancora lontana: "Tra Kiev e Mosca distanza incolmabile"
Trump cancella incontro con Putin e vara sanzioni sul petrolio: “Chiacchiere, non approdiamo a nulla”
Uccisi 2 giornalisti in raid a Kramatorsk: "Raccontavano i crimini russi dal primo giorno"
autopromo immagine
Più che un giornale
Il media che racconta il tempo in cui viviamo con occhi moderni
Notifiche
Effettua il Login
Attualità
api url views