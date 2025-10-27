Incidente a Mestre, auto si schianta contro il casello della A57 distruggendosi: morta la conducente

Una donna ha perso la vita intorno alle 5 del mattino del 27 ottobre, schiantandosi contro la struttura di ingresso di una delle piste di esazione del casello alla barriera di Mestre. Il 118, intervenuto subito, non ha potuto che constatare il decesso della conducente. Non sono ancora note le cause dell’incidente.

Foto dei Vigli del fuoco

Grave incidente sull'autostrada A57, alla barriera di Mestre. Stamattina, 27 ottobre, una donna ha perso la vita in un violento impatto: si è schiantata con l'auto contro la struttura di ingresso di una delle piste di esazione del casello.

A intervenire sul luogo dell'incidente sono stati i vigili del fuoco di Mira, che hanno messo in sicurezza il veicolo e hanno tirato fuori la donna dal posto di guida. Nonostante siano arrivati subito, gli ausiliari del 118 non hanno potuto che constatare il decesso della conducente.

Sul luogo dell'incidente anche il personale di Concessioni Autostradali Venete e le pattuglie della polizia stradale di Mestre. Queste ultime hanno già avviato gli accertamenti utili a risalire alle cause dello schianto.

Il veicolo si è completamente distrutto impattando contro la barriera. Per questo, due piste di esazione, quella coinvolta e quella immediatamente affianco, sono state chiuse sia per sicurezza sia per effettuare i rilievi necessari. Per questo motivo, nell'ora di punta del traffico al mattino si sono formate molte code.

In aggiornamento.