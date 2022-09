Incidente a Enna, finisce in un dirupo mentre è in auto con i colleghi: Graziella muore a 30 anni Incidete a Enna dove è morta a soli 30 Graziella Laura Santoro, insegnante e psicoterapeuta. È finita in un dirupo mentre si trovava in macchina con alcuni colleghi: “Punto di riferimento in ogni settore da te toccato”.

A cura di Ida Artiaco

Immagine da Facebook.

Incidente mortale a Enna: una donna di 30 anni, Graziella Laura Santoro, è deceduta dopo essere finita in un dirupo mentre si trovava in macchina con i suoi colleghi, che hanno lanciato l'allarme.

Ancora in corso di accertamento le cause di quanto successo.

La donna, insegnante della Scuola Aleteia di Enna e psicoterapeuta di Riposto, si trovava in compagnia di alcuni colleghi quando sarebbe precipitata sul fondo di un dirupo in località Porta di Ianniscuro, ad Enna, per cause che sono ancora in via di accertamento. Sono stati gli amici che erano con lei a lanciare l'allarme.

"Questa separazione, così prematura e inaspettata, ci sconvolge e ci fa interrogare sgomenti e perplessi, sul senso della vita e della morte – ha scritto il professore Tullio Scrimali, direttore della scuola Aleteia di Enna, che ha confermato la notizia -. Ognuno dovrà trovare la propria personale risposta, nel suo cuore e nella sua mente. Graziella, però, vivrà in Aleteia per sempre perché le dedicheremo una classe a ricordo imperituro della sua meravigliosa presenza, come Allieva e come Docente. Ciao, Graziella". Tutte le attività delle Scuole Aleteia, in segno di lutto, sono state sospese.

In molti sui social hanno ricordato Graziella, sposata e figlia di un noto medico di Riposto. "Amica, professionista affermata, musicista, impegnata nel terzo settore e compagna di vita dell’amico Davide sei stata, per tutti noi, un esempio ed un punto di riferimento in ogni settore da te toccato", è il messaggio di Renato; "Il tuo sorriso, la tua dolcezza, la tua umiltà, la tua attenzione ai più deboli, resteranno sempre impressi nei nostri cuori", ha scritto invece Domenico.