Incidente a Conversano, moto contro auto guidata da un 80enne: 15enne muore davanti alla mamma e alla sorella

Incidente oggi a Conversano (Bari) in via Vernaleone: un ragazzo di 15 anni è morto dopo che la moto a bordo della quale viaggiava come passeggero si è scontrata con una Fiat guidata da un 80enne. Indagini in corso.

Incidente mortale oggi a Conversano, in provincia di Bari: un ragazzo di 15 anni, Antonio D., è morto dopo che la moto a bordo della quale viaggiava si è scontrata con una Fiat alla cui guida c'erano un uomo di 80 anni per cause in via di accertamento.

È successo in via Vernaleone, all'incrocio con via Cagliari, nel quartiere Arcobaleno. La vittima viaggiava come passeggero su una moto condotta da un 28enne, rimasto gravemente ferito, la quale si è scontrata con una Panda guidata da un 80enne residente in zona. L'impatto è stato tanto violento che il 15enne, che frequentava l’Istituto Professionale “D. Modugno” di Conversano, è deceduto sul colpo, mentre il conducente della moto è stato trasportato in codice rosso al Policlinico di Bari. L'automobilista, in stato di choc, è invece stato trasferito all'ospedale di Monopoli.

Sul posto sono intervenuti la Polizia locale e i sanitari del 118. L'area è stata transennata per consentire i rilievi utili alla ricostruzione della dinamica. Secondo quanto emerso, al momento dello schianto, la madre e la sorella della vittima – che si trovavano a bordo di un'altra auto a breve distanza – avrebbero assistito alla scena.

Il padre del ragazzo, un autotrasportatore, ha appreso la notizia mentre si trovava per lavoro a Milano. Il sindaco di Conversano, Giuseppe Lovascio, ha affermato di essere stravolto insieme a tutta l'amministrazione comunale e ha annunciato l'intenzione di proclamare il lutto cittadino nel giorno dei funerali. Indagini sono ancora in corso per cercare di ricostruire l'esatta dinamica di quanto successo. Si tratta della terza vittima della strada in provincia di Bari nell'arco di quattro giorni.