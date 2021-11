Incidente a Bono, ruba l’auto del papà per fare un giro con gli amici: 14enne in coma Incidente ieri a Bono, in provincia di Sassari: un 15enne del posto ha rubato l’auto del papà per fare un giro con gli amici ma si è schiantato contro un muro di recinzione. Un 14enne, che viaggiava sul lato del passeggero, ha battuto la testa e si trova in coma.

A cura di Ida Artiaco

Ha rubato l'auto al padre per fare un giro in paese con gli amici ma è finito per schiantarsi contro un muro e per ribaltarsi ferendo gravemente un ragazzo di 14 anni che era con lui e che ora si trova in coma. Una bravata che potrebbe costare cara ad un 15enne. È successo a Bono, in provincia di Sassari (Sardegna): intorno alle 4 della scorsa notte, la macchina, una Volkswagen Golf, guidata dall'adolescente, che aveva sottratto al padre, con a bordo cinque minorenni, prima ha impattato contro un muro di recinzione e poi è finita fuori controllo ribaltandosi più volte. Uno dei giovanissimi, un 14enne, che viaggiava sul sedile del passeggero, ha battuto la testa. Gli altri, tutti coetanei, sono scappati lasciando la vettura semidistrutta e sono stati rintracciati poco dopo dai carabinieri del Radiomobile.

Ad allertare le forze dell'ordine è stato un uomo che abitava poco distante dal luogo dello schianto.

Il ferito è stato immediatamente soccorso dal 118 e portato al San Francesco di Nuoro in codice rosso: ora lotta tra la vita e la morte. Il conducente, che ha 15 anni, per altro, è risultato positivo all’alcol test ed è stato segnalato alla Procura dei minorenni di Sassari. Indagini in corso.