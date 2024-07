Incendio su litorale di Taranto a Pulsano, nube visibile da chilometri: evacuazioni e bagnanti in fuga Il grosso incendio a Marina di Pulsano ha scatenato un fuggi fuggi generale di bagnanti e turisti. Sulle spiagge e nei lidi infatti molti bagnanti sono stati costretti a fuggire per mettersi in salvo. Le foto e i video mostrano un’alta colonna di fumo visibile anche a chilometri di distanza mentre in zona l’aria è diventata irrespirabile. Evacuate anche diverse case e strutture. Iscriviti a RUMORE, la newsletter di Fanpage.it contro il silenzio

A cura di Antonio Palma

Un vasto incendio è divampato oggi pomeriggio Marina di Pulsano, su litorale di Taranto, in zona Lido Silvana-Fata Morgana minacciano case, strutture balneari e ricettive che in questo periodo sono piene di turisti. Le fiamme hanno già distrutto diversi ettari di pineta e macchia mediterranea e hanno scatenato un fuggi fuggi generale di bagnanti e turisti. Sulle spiagge e nei lidi infatti molti bagnanti sono stati costretti a fuggire per mettersi in salvo.

Le immagina che giungono dalla zona attraverso video e foto pubblicate sui social dai turisti mostrano fiamme e un'alta colonna di fumo visibile anche a chilometri di distanza. Comprensibile la preoccupazione tra turisti e residenti della zona dove l'aria è diventata irrespirabile a causa di una densa coltre di fumo. Sul posto son intervenute e stanno operando di vedere squadre dei vigili del fuoco coadiuvate dalle forze dell'ordine e dalla protezione civile. In volo anche due Canadair per provare a dare manforte dall'alto ai vigili del fuoco impegnati a terra. A scopo precauzionale evacuate anche diverse case e strutture. Al momento non si hanno notizie di feriti ma si registrano alcuni danni a edifici.

Il sindaco di Pulsano sta allestendo un centro temporaneo di emergenza per tutti gli evacuati presso il Palazzetto dello Sport. "A causa dell’incendio in atto in zona Lido Silvana, c’è bisogno di aiuto per allestire, presso il Palazzetto dello Sport di Pulsano, un centro temporaneo di emergenza per tutti gli evacuati. Chiunque può offrire la propria disponibilità” ha fatto sapere dal Comune di Pulsano. A causa del rogo inoltre alcune strade non son percorribili.

Molti residenti temono quanto già accaduto nel 2001, ovvero 23 anni fa, quando un incendio simile distrusse l'intera area verde della zona con decine e decine di ettari di macchia mediterranea che andarono in fumo.