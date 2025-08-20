Attualità
Incendio scoppia nella sua bottega a Trento, l’artigiano Serghei Oprea muore carbonizzato: indagini in corso

È morto carbonizzato nel suo negozio a Trento Serghei Oprea, famoso calzolaio di via Perini. Ignote le cause dell’incendio, divampato nel laboratorio intorno alla mezzanotte di ieri: indagini in corso.
A cura di Ida Artiaco
Tragedia a Trento, dove Serghei Oprea, famoso calzolaio di via Perini, è stato trovato morto carbonizzato all'interno del suo laboratorio dopo lo scoppio di un incendio che cause ancora in via di accertamento.

L'artigiano, originario della Moldavia, ieri sera si era attardato all'interno del negozio quando sono divampate le fiamme intorno alla mezzanotte di ieri. I vigili del fuoco giunti sul posto hanno trovato il cadavere dell'uomo carbonizzato, dopo aver provato per ore a domare il rogo, alimentato anche dalla grande quantità di scarpe e borse presenti nella bottega, oltre alle colle e ai solventi utilizzati nell'attività. I sanitari del 118 giunti sul posto non hanno potuto far altro che dichiarane il decesso.

Il negozio è andato completamente distrutto e due appartamenti dello stabile sono stati evacuati per motivi di sicurezza in attesa delle verifiche di agibilità. Sono in corso le indagini tecniche per stabilire le cause di quanto successo. Sul posto sono intervenuti carabinieri e polizia locale, oltre ai vigili del fuoco del Corpo permanente di Trento, che solo intorno alle 6:30 di questa mattina sono riusciti a concludere l'operazione di messa in sicurezza e bonifica dell'area.

Attualità
Attualità
