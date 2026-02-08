Attualità
video suggerito
video suggerito

Incendio in una casa a Parma: una donna è gravissima, ha lesioni su più parti del corpo

Una donna di 80 anni è rimasta gravemente ustionata dalle fiamme scoppiate nella sua casa di Mossale di Corniglio, in provincia di Parma, nel primo pomeriggio di oggi 8 febbraio.
Leggi le notizie in tempo reale. Aggiungi Fanpage.it al tuo feed Google.
A cura di Giorgia Venturini
0 CONDIVISIONI
Immagine di repertorio.
Immagine di repertorio.

Drammatico incendio a Mossale di Corniglio, in provincia di Parma. Una donna di 80 anni è rimasta gravemente ustionata dalle fiamme scoppiate in casa sua nel primo pomeriggio di oggi 8 febbraio. Quale sia stata la causa dell'incendio è ancora tutto da capire nel dettaglio. Sul posto sono arrivati i vigili del fuoco.

Stando alle prime informazioni, il rogo ha interessato gran parte dello stabile. Subito sul posto sono arrivati i vigili del fuoco che in poco tempo hanno spento l'incendio. L'anziana si trovava sola in casa verso le 13.30: è uscita di corsa dall'appartamento con già evidenti segni di ustioni. Ha chiesto aiuto. Sul posto sono arrivati anche i sanitari del 118 che hanno medicato la 80enne sul posto prima di trasferirla in elicottero all'ospedale Maggiore di Parma dove è ricoverata al Centro Grandi Ustionati.

I medici si sono immediatamente accorti che la donna aveva riportato lesioni su buona parte del corpo, in particolare al volto. Le sue condizioni sono giudicate critiche dai medici: per questo la prognosi resta ancora riservata.

Leggi anche
Scoppia nella notte un incendio in una casa a Massa, muore un uomo: gravissima la moglie e due soccorritori

Adesso sono in corso gli accertamenti anche tecnici del caso. Da una prima ricostruzione pare che l'incendio sia divampato dalla canna fumaria, sulle cause sono in corso gli accertamenti dei vigili del fuoco e dei carabinieri.

Attualità
0 CONDIVISIONI
Immagine
Live
Olimpiadi
2026
L'Italia vince altre 4 medaglie: una d'argento e tre di bronzo. Bruttissimo incidente per Vonn
Goggia bronzo in un clima surreale: "L'attesa per la caduta della Vonn non ha aiutato"
Lindsey Vonn cade rovinosamente con il crociato già rotto: urla disperate nel silenzio di Cortina
La premura di Lindsey Vonn distrutta dal dolore sull'elicottero che la porta via: "Vinci"
Lollobrigida oro, la sorella Giulia: “Ho preso mio nipote e sono corsa da lei perché sapevo”
Jutta Leerdam schiacciata dalla pressione, va via furiosa: la stampa olandese protesta
Il medagliere dell'Italia alle Olimpiadi invernali 2026: gli italiani sul podio a Milano Cortina
leggi tutta la storia
autopromo immagine
Più che un giornale
Il media che racconta il tempo in cui viviamo con occhi moderni
Notifiche
Effettua il Login
Attualità
api url views