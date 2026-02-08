Incendio in una casa a Parma: una donna è gravissima, ha lesioni su più parti del corpo

Immagine di repertorio.

Drammatico incendio a Mossale di Corniglio, in provincia di Parma. Una donna di 80 anni è rimasta gravemente ustionata dalle fiamme scoppiate in casa sua nel primo pomeriggio di oggi 8 febbraio. Quale sia stata la causa dell'incendio è ancora tutto da capire nel dettaglio. Sul posto sono arrivati i vigili del fuoco.

Stando alle prime informazioni, il rogo ha interessato gran parte dello stabile. Subito sul posto sono arrivati i vigili del fuoco che in poco tempo hanno spento l'incendio. L'anziana si trovava sola in casa verso le 13.30: è uscita di corsa dall'appartamento con già evidenti segni di ustioni. Ha chiesto aiuto. Sul posto sono arrivati anche i sanitari del 118 che hanno medicato la 80enne sul posto prima di trasferirla in elicottero all'ospedale Maggiore di Parma dove è ricoverata al Centro Grandi Ustionati.

I medici si sono immediatamente accorti che la donna aveva riportato lesioni su buona parte del corpo, in particolare al volto. Le sue condizioni sono giudicate critiche dai medici: per questo la prognosi resta ancora riservata.

Adesso sono in corso gli accertamenti anche tecnici del caso. Da una prima ricostruzione pare che l'incendio sia divampato dalla canna fumaria, sulle cause sono in corso gli accertamenti dei vigili del fuoco e dei carabinieri.