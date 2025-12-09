Attualità
Incendio in un palazzo a Torino, due persone ustionate al volto e agli arti: evacuato l’intero edificio

Intervento dei Vigili del Fuoco di Torino in via Leinì 77, dove è scoppiato un incendio. Il rogo sarebbe partito dal vano cantine di un edificio residenziale di cinque piani. L’intero stabile è stato evacuato, due persone ustionate a volto e arti.
A cura di Eleonora Panseri
Foto Vigili del Fuoco.
Foto Vigili del Fuoco.

I Vigili del Fuoco di Torino sono intervenuti nella mattinata di oggi, martedì 9 dicembre, in via Leinì 77, alla periferia del capoluogo piemontese, per un incendio scoppiato all’interno del vano cantine di un edificio residenziale di cinque piani. L’intero stabile è stato evacuato.

Due persone sono state affidate alle cure del personale sanitario dopo aver riportato ustioni al volto e agli arti. A quanto si apprende, sono una donna di 55 anni e un ragazzo di 25. 

Sono stati trasportati al Giovanni Bosco e successivamente intubati. È molto probabile che vengano poi trasferiti al CTO (Centro Traumatologico Ortopedico).

Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 di Azienda Zero con quattro ambulanze. I soccorritori, dopo aver stabilizzato e trasportato in ospedale i feriti, stanno valutando le condizioni di altre persone che hanno inalato fumo, tra loro ci sarebbero anche alcuni bambini.

Secondo quanto riportano i quotidiani locali, i Vigili del Fuoco, giunti sul luogo dell'incendio con cinque squadre (per un totale di 16 unità), dopo aver evacuato l'intero edificio e circoscritto le fiamme, sono al lavoro per la messa in sicurezza dell'area e per analizzare le cause all'origine dell'incendio.

In aggiornamento.

