Incendio in un hotel di Abano Terme, due ospiti : "Non capivamo nulla, alcuni si calavano dalle finestre" Sono 273 le persone tratte in salvo dall'hotel Alexander di Abano Terme. La struttura è andata a fuoco per cause ancora di accertare nella notte tra il 12 e il 13 ottobre. Parlano due amiche ospiti dell'albergo: "Sconvolte, alcuni si sono calati dal primo piano con le lenzuola".

A cura di Gabriella Mazzeo

Sono 273 le persone che sono state tratte in salvo dalla struttura in fiamme dell'hotel Alexander di Abano Terme (Padova). Secondo le prime ricostruzioni, le fiamme sono divampate nella notte tra il 12 e il 13 ottobre in un vano tecnico al secondo piano. Il fumo ha in breve tempo invaso la struttura, ma fortunatamente gli ospiti sono stati portati in salvo. Quaranta sono stati portati al Pronto soccorso per aver respirato fumo.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Abano, Padova, Piove di Sacco, Rovigo e i volontari di Borgoricco. Il momento più critico, raccontano i testimoni, è stato il salvataggio di una famiglia di 3 persone (mamma, papà e un bimbo piccolo) bloccata al sesto piano.

"La nostra stanza è stata invasa dal fumo quasi subito – hanno raccontato due amiche portate in salvo dai vigili del fuoco -. Non vedevamo e non capivamo nulla. Siamo salite sul terrazzino e lì ci siamo salvate grazie al cestino che i pompieri che hanno calato con la gru. Siamo ancora terrorizzate". Le due giovani hanno spiegato di aver visto persone calarsi dalla stanza al primo piano con le lenzuola. "Credo siano rimaste ferite" racconta una di loro.

Trentuno sono le persone ricoverate nella Day Surgery dell'ospedale di Abano, aperta in via straordinaria per l'emergenza. Tra i ricoverati, anche una mamma con il figlio 11enne e un'anziana in cura per una patologia cardiaca. A Padova sono stati trasportati nove adulti e un bambino. Il sindaco di Abano Terme, Federico Barbierato, ha ringraziato i vigili del fuoco intervenuti tempestivamente con polizia municipale e protezione civile. "Sono arrivati 30 mezzi con 9 autobotti per domare questo incendio. Grazie alla collaborazione di alcuni albergatori è stato possibile offrire alloggio a chi ha dovuto lasciare l'hotel. Ci sono stati intossicati dal fumo ma i soccorsi tempestivi hanno evitato conseguenze peggiori".

L'hotel Alexander è stato dichiarato inagibile. Altri cento ospiti, residenti a Nordest e in Lombardia, sono rientrati a casa. Le cause dell’incendio sono ancora in fase di accertamento da parte delle forze dell’ordine.

L'albergo è uno dei più grandi di Abano Terme. Si trova nei pressi dell'ospedale cittadino e viene spesso scelto come sede di convegni e congressi. In questi giorni ospitava una convention dedicata ai temi olistici. Nell'hotel, infatti, soggiornavano anche alcuni monaci induisti.

Era un quattro stelle dotato di 192 stanze e un centro wellness ed era di proprietà un tour operator di Rimini.