Incendio a Cotronei: quattro persone salvate da un pompiere fuori servizio e due concittadini Carmine Perrini non ha esitato un secondo quando ha visto le fiamme uscire dall’appartamento. Ad aiutarlo, anche due cittadini, Luca Romano e Massimo De Simone.

A cura di Natascia Grbic

Ha visto moltissimo fumo che usciva da un appartamento sulla via principale di Cotronei e non ha esitato un secondo: è entrato nell'appartamento e ha salvato le quattro persone all'interno, portandole al sicuro lontano dalle fiamme. Protagonista di questa vicenda è Carmine Perrini, un vigile del fuoco residente nel comune silano che in quel momento si trovava fuori servizio. Con sé non aveva l'attrezzatura, ma appena si è reso conto di quanto stava accadendo e che quelle quattro persone non sapevano come fare per uscire dall'appartamento, è entrato e le ha portate fuori. Perrini è stato aiutato da altri due cittadini in attesa che attivassero le squadre attrezzate dei Vigili del Fuoco per mettere in sicurezza l'area. Quando i pompieri sono arrivati hanno portato fuori casa un'altra persona e spento l'incendio, evitando che le fiamme si propagassero alle abitazioni vicine. Tutte le persone soccorse sono state affidate agli operatori sanitari del 118, che le hanno sottoposte ad accertamenti per verificarne le condizioni. Le cause dell'incendio, non sono ancora note.

"Questa sera alcuni nostri concittadini, Carmine Perrini (vigile del fuoco, fuori servizio), Luca Romano e Massimo De Simone, sono intervenuti tempestivamente, salvando dalle fiamme e dal fumo gli inquilini di un palazzo, nel quale si era innescato un incendio – ha dichiarato il sindaco di Cotronei, Antonio Ammirati – Subito dopo, altrettanto tempestivamente, giungevano sul posto i Vigili del fuoco della Compagnia di Petilia Policastro, che procedevano poi a riportare il palazzo in sicurezza. Alcuni inquilini sono stati trasportati in ospedale per le cure e gli accertamenti del caso. Grande onore va ai primi soccorritori che hanno dimostrato un ineguagliabile e spiccato senso civico, che rende fiera la comunità tutta. Un grande plauso ai Vigili del fuoco, come sempre pronti ad intervenire nelle situazioni di pericolo, ed infine un grandissimo augurio di pronta guarigione ai nostri cittadini colpiti dall'evento".