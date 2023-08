Incendi in Sardegna, centinaia di persone evacuate: brucia la costa nord orientale dell’isola Brucia la Sardegna: oggi incendi nel sud e nella costa nord-orientale dell’isola. Evacuate abitazioni e camping. Almeno 600 le persone evacuate a Podasa.

A cura di Susanna Picone

Domenica di fuoco in Sardegna, dove si segnalano incendi lungo la costa nord orientale dell’isola. Sono 600 le persone evacuate a Podasa, tra Monte Longu e San Giovanni, dove il cielo si è oscurato a causa dell’incendio tra Posada e Siniscola.

La ss 131 dcn ‘Diramazione Centrale Nuorese' è provvisoriamente chiusa dal tratto dal km 92 al km 145, tra Siniscola e Olbia. In azione in queste ore tre canadair, elicotteri della flotta regionale e uomini a terra dei Vigili del fuoco e della Protezione civile. Le operazioni sono rese difficili dal forte vento di maestrale che spira in tutta l’isola.

A metà pomeriggio di oggi, domenica 6 agosto, un grosso incendio è divampato a Monte Longu di Posada (Nuoro), nella costa nord orientale della Sardgena. Le fiamme si stanno spingendo velocemente verso Siniscola e il centro balneare de La Caletta. L'incendio è arrivato a ridosso delle case, alcune delle quali sono già state evacuate dai Vigili del fuoco del Comando Provinciale di Nuoro, intervenuti sul posto con sei squadre, 30 uomini e 12 mezzi.

Le fiamme corrono verso la costa a ridosso della statale 125 orientale sarda. Due i canadair partiti dalla base di Ciampino impegnati nelle operazioni di spegnimento insieme al super Puma, gli elicotteri della flotta regionale e decine di uomini e mezzi a terra, dei Vigili del fuoco e della Protezione civile regionale.

"Un rogo di vastissime proporzioni sta interessando il territorio di Posada – ha detto Giorgio Fresu consigliere comunale del centro costiero all’Ansa – L'incendio è partito verso le 14 lungo la ss 131 dcn fino a penetrare nel territorio di Posada, investire tantissime aziende agricole e raggiungere infine le abitazioni. Decine le case sono che sono state evacuate a Monte Longu San San Giovanni . Nonostante l'impiego massiccio di uomini e mezzi la situazione è davvero drammatica: con il maestrale che soffia forte sta diventando una lotta impari".

Dopo il vasto rogo di Posada un altro grande incendio si è sviluppato sulla costa del Poetto a Quartu Sant'Elena (Cagliari). Un camping minacciato dalle fiamme è stato evacuato. Sul posto polizia locale, carabinieri e guardia di finanza, oltre ai vigili del fuoco.