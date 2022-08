In vacanza con gli amici in Croazia, Andrea vittima di un incidente: muore a 19 anni È morto in un drammatico incidente mentre tornava da una vacanza in Croazia il 19enne Andrea Bellingardo. La sua auto si è scontrata frontalmente con un’altra vettura a Zara.

A cura di Chiara Ammendola

Andrea Bellingardo

Non c'è stato nulla da fare per Andrea Bellingardo, il 19enne originario di Piove di Sacco in provincia di Padova, morto in un incidente stradale in Croazia. Il giovane, che stava tornando a casa dopo aver trascorso una vacanza in compagnia di amici, è rimasto coinvolto nello schianto dell'auto a bordo della quale viaggiava con un'altra vettura. Ferito anche un amico che è stato trasportato in ospedale.

Il drammatico incidente è avvenuto sabato 30 luglio a Zara, città croata sulla costa della Dalmazia e ha coinvolto un gruppo di otto giovani, tutti residente nel Veneziano e nel Padovano. Stando a quanto ricostruito finora sembra che Andrea, che era andato con altri sette amici in Croazia, stesse tornando a casa quando è avvenuto lo schianto. I giovani italiani viaggiavano a bordo di due auto. Quella che guidava si è scontrata frontalmente con una seconda vettura che proveniva dalla direzione di marcia opposta. Subito dietro c'era la seconda auto, con gli amici di Andrea, rimasta a sua volta coinvolta nell'incidente. Per fortuna i ragazzi a bordo hanno riportato solo delle contusioni.

Ad avere la peggio è stato il 19enne, che tra qualche giorno avrebbe compiuto 20 anni, che è praticamente morto sul colpo. I familiari della vittima sono andati in Croazia, mentre si attendono le ricostruzioni degli inquirenti sulla dinamica dell'incidente: in questo senso saranno fondamentali le testimonianze degli amici che erano con lui. Non è ancora stato reso noto se si intenda procedere a degli esami tossicologici sulla salma del diciannovenne.