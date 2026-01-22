Attualità
In strada il corpo senza vita di un giovane: drammatico rinvenimento a Taranto, ipotesi auto pirata

Il terribile rinvenimento lungo la strada provinciale che collega Statte a Crispiano, in provincia di Taranto. La vittima è un 29enne, si cerca l’auto pirata scappata senza prestare soccorso.
A cura di Antonio Palma
Il corpo senza vita di un giovane che giaceva sul ciglio della strada tra le macchine che sfrecciavano a pochi metri, è la terribile scena che si sono trovati davanti alcuni automobilisti lungo la strada provinciale che collega Statte a Crispiano, in provincia di Taranto. Il terribile rinvenimento nella serata di ieri, mercoledì 21 gennaio, all'altezza dell'incrocio per lo svincolo di Massafra.

L'allarme, scattato intorno alle 20:30, ha messo in moto la macchina di soccorsi ma all'arrivo dei sanitari del 118 sul posto, per il ragazzo non c'era più nulla da fare. I sanitari hanno solo potuto accettarne il decesso. Sul luogo dell'accaduto sono intervenuti anche i carabinieri che hanno avviato subito le indagini e i rilievi per ricostruire l'accaduto e accertare l'identità del ragazzo. Sul posto anche i vigili del fuoco che hanno dato assistenza ai militari dell'Arma per consentire di effettuare rilievi in in una zona molto buia.

La vittima è stata identificata successivamente come un ventinovenne originario del Ghana. L'ipotesi prevalente secondo le prime risultanze investigative, è quella di un investimento da parte di un'auto pirata che poi è fuggita senza prestare soccorso. L'investimento potrebbe essere avvenuto proprio dopo il tramonto quando la zona è completamente al buio in quanto sprovvista di illuminazione pubblica.

Maggiori certezze sull'accaduto e sull'ipotesi dell'investimento arriveranno dall'autopsia sul corpo del ventinovenne che sarà disposta dalla magistratura. Intanto le forze dell'ordine proseguono le indagini per rintracciare il presunto responsabile dell'omissione di soccorso. In zona non vi sono telecamere di sorveglianza che riprendono la strada ma si sta indagando sui residui metallici e di carrozzeria presenti sulla carreggiata dopo l'impatto mortale.

