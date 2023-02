Imprenditore scomparso ad Arezzo, non si hanno più notizie di Klaus Schussler: l’appello del Comune Un imprenditore di origini tedesche, Klaus Leonhard Schussler, è scomparso lo scorso 16 febbraio da Arezzo, località Bivignano. Il Comune ha lanciato un appello con informazioni utili a chiunque lo avvistasse.

A cura di Chiara Ammendola

Lo scomparso Klaus Schussler

È scomparso lo scorso 16 febbraio Klaus Schussler, l'imprenditore di origini tedesche residente ad Arezzo, di cui non si hanno più notizie da giorni. A darne notizia è lo stesso comune toscano che lancia anche un appello: “Chiunque dovesse rintracciarlo si metta in contatto con i carabinieri”.

Klaus Leonhard Schussler, questo il nome per esteso dell'imprenditore di origini tedesche, ha 53 anni ed è residente nel comune di Arezzo. Stando a quanto si apprende l'ultima volta è stato visto in località Bivignano. La sua scomparsa è stata denunciata alle forze dell'ordine il 16 febbraio, e da quel giorno non si hanno più sue notizie.

Chiunque dovesse rintracciarlo si rivolga alle forze dell'ordine

Il comune di Arezzo ha diffuso una scheda tecnica dell'uomo fornendo le informazioni di base utili a identificarlo qualora qualcuno lo incontrasse. Come si legge nella nota Klaus Leonhard Schussler è di corporatura magra, è alto circa 1.80 cm e persa circa 80 kg: ha i capelli castano chiari e gli occhi chiari.

Le ricerche sono in corso da giorni, impegnate forze dell'ordine e unità cinofila della guardia di finanza, che stanno perlustrando le zone intorno all'abitazione dell'uomo. “Chiunque dovesse rintracciarlo o essere in possesso di informazioni utili al ritrovamento – si legge nell'appello del Comune di Arezzo – è pregato di informare tempestivamente i Carabinieri o Polizia di Stato al numero unico per le emergenze 112 o il comando di Polizia Municipale allo 0575.906667”.