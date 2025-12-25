Imprenditore fallisce e va a vivere in strada, i cittadini fanno una colletta e gli pagano un albergo per Natale

Immagine di repertorio

Qualche scelta sbagliata, un po' di sfortuna e dopo aver perso lavoro e casa, all'età di 64 anni si è ritrovato a vivere come senzatetto in strada senza avere un posto dove stare. E la storia di Paolo, un ex imprenditore marchigiano di Falconara che dai sei mesi vive per strada e attorno al quale però in questo periodo di festività hanno deciso di schierarsi i suoi concittadini con un bellissimo regalo di Natale: Una stanza d'albergo dove poter trascorrere al caldo e al sicuro questi momenti di festa. Qui l'uomo resterà fino al nuovo anno grazie a una colletta promossa dal "Comitato amici di Paolo e di tutte le persone in grave stato di povertà", un gruppo di concittadini che ha preso a cuore il suo caso.

Il calvario di Paolo era iniziato quando la ditta fondata dal padre, che negli anni aveva aiutato e dato lavoro a numerosi concittadini, era fallita ed era stata messa in liquidazione e lui aveva perso tutto. Il 64enne ha iniziato a dormire per strada su panchine e giacigli di fortuna, spesso nel piazzale vicino alla stazione ferroviaria di Falconara. Il suo caso era arrivato anche all'attenzione dei servizi sociali del comune in provincia di Ancona che lo aveva inserito in un programma con alloggio in una struttura che lui però avrebbe abbandonato ritenendola fatiscente e continuando a vivere in strada

Con l'arrivo dell'autunno e dell'inverno, però, le condizioni fisiche del 64enne sono peggiorante a causa della vita all'aperto, fino al ricovero per una forma di polmonite. A questo punto l'intervento del Comitato che prima ha messo a sua disposizione una camera, grazie a un ex negoziante, e poi ha pagato una stanza d'albergo autotassandosi per questo Natale. "È stata contattata anche un'amministratrice di sostegno, perché possa occuparsi del reinserimento sociale ed economico dell'uomo. E dargli una reale prospettiva di ripresa" ha dichiarato all'Agi Nadia Mencarelli, presidentessa del Comitato, lanciando però un appello affinché si possano trovare i fondi per dare un alloggio definitivo e sicuro all'ex imprenditore perché ovviamente non può tornare a vivere in strada ma neanche restare in albergo dopo le feste natalizie.